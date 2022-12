Felipe VI asistirá a la manifestación contra el terrorismo convocada en Barcelona en rechazo a los atentados cometidos en la capital catalana y en Cambrils (Tarragona), han informado fuentes de Zarzuela.

Será la primera ocasión en la que el rey participa en una manifestación en la historia de la democracia, si bien don Felipe, como príncipe, encabezó la que hubo en Madrid en marzo de 2004 tras los atentados del 11M.

La marcha del sábado, convocada por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, discurrirá hasta la plaza de Catalunya bajo el lema "No tinc for (No tengo miedo)" en apoyo a las víctimas de los dos ataques yihadistas de la pasada semana, que han dejado 15 muertos y más de 120 heridos.

Casa Real ha confirmado la presencia de Felipe VI horas después de que Moncloa haya informado también de la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de otros miembros del Ejecutivo en el acto-

La manifestación, que se prevé multitudinaria, contará además con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, así como de representantes de todos los partidos catalanes, entre ellos, la CUP.

La formación anticapitalista se planteó en un inicio no acudir a la marcha si lo hacía el Rey y Rajoy, al verles como "culpables indirectos" de los atentados por su relación de amistad con monarquías del Golfo Pérsico que "son las que están financiando" el terrorismo".

Tras comunicarse que la marcha no estaría encabezada por cargos públicos y políticos, sino por miembros de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, de servicios de emergencia y comerciantes, la CUP confirmó su presencia.