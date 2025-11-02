Felipe VI asiste a la inauguración del Gran Museo Egipcio: de un espectáculo con drones a la sala de Tutankamón

El contexto El evento, celebrado en las proximidades de las célebres pirámides de Giza, acogió a dirigentes de diferentes países. Para el monarca español, este será "el museo arqueológico más grande del mundo".

El rey Felipe VI asistió a la inauguración del Gran Museo Egipcio en las cercanías de las pirámides de Giza, acompañado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Fue recibido en el Aeropuerto Internacional Esfinge de Giza por el ministro de Trabajo de Egipto y el embajador de España. Tras su llegada, se reunió con el presidente egipcio Abdelfatah El-Sisi y otros líderes internacionales. La inauguración incluyó un espectáculo de luz y sonido y un recorrido por el museo, que albergará más de 100.000 piezas arqueológicas, destacando el tesoro completo de Tutankamón. La construcción del museo enfrentó retrasos debido a conflictos regionales.

La Casa Real ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram de la llegada del rey al país donde se ve como, a última hora de la tarde de este sábado, aterrizaba en El Cairo acompañado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ha sido recibido en el Aeropuerto Internacional Esfinge de Giza por el ministro de Trabajo de la República Árabe de Egipto, Mohamed Abdel Aziz Gibran, y el embajador de España en Egipto, Sergio Román, entre otras personalidades egipcias.

A continuación, el monarca se ha traslado al Gran Museo Egipcio, donde ha sido recibido por el Presidente de la República Árabe de Egipto, Abdelfatah El-Sisi, para posteriormente mantener un encuentro con los demás jefes de Estado y de Gobierno invitados a la inauguración, y realizar la fotografía oficial.

La ceremonia comenzaba con un espectáculo de luz y sonido a cargo de una orquesta, junto con un vuelo de drones que muestra cómo el diseño del museo está conectado con las pirámides. Para finalizar, ha intervenido el Presidente de la República Árabe de Egipto.

Un tour por el museo hasta la sala de Tutankamón

Tras la primera parte de la inauguración, el rey junto al Presidente Abdelfatah El-Sisi y demás jefes de Estado y de Gobierno han recorrido el Museo, pasando por el vestíbulo principal, la escalinata y la sala de Tutankamón.

El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, había trasladado su invitación al monarca para tan magno evento, que ha tenido que aplazarse en varias ocasiones por el contexto regional, durante la visita de Estado que realizó a España el pasado febrero tanto a los reyes como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Entonces, el rey resaltó que el Gran Museo Egipcio será "el museo arqueológico más grande del mundo" y aseguró que para España es "un honor haber participado en la construcción de este testimonio tangible de la valiosísima herencia cultural egipcia". Felipe VI ha regresado a Egipto menos de dos meses después de la visita de Estado que llevó a cabo a principios de septiembre junto a la reina Letizia. Entonces, ambos tuvieron ocasión de visitar las pirámides de Giza así como el Valle de los Reyes.

Aunque la primera piedra del nuevo museo se colocó en febrero de 2002, la construcción propiamente dicha por parte de la firma irlandesa Heneghan Peng Architectsa no arrancó hasta 2006. El estallido de la Primavera Árabe, que en Egipto supuso la caída del régimen de Hosni Mubarak, paralizó los trabajos, que se retomaron en 2014.

El Gran Museo Egipcio se convertirá en el mayor complejo museístico arqueológico cuando abra sus puertas al público el próximo martes 4 de noviembre, con más de 100.000 piezas tanto del Antiguo Egipto como de la presencia griega y romana en el país. Además, por primera vez se mostrará al público el tesoro completo de Tutankamón.

