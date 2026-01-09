Felipe VI alude de forma implícita a Trump y alerta del riesgo del "total desmantelamiento" del vínculo entre Europa y EEUU

¿Qué ha dicho? El rey ha afirmado que "preservar el vínculo transatlántico" es "una responsabilidad mutua que exige lealtad mutua, confianza recíproca, visión de futuro y respeto a las reglas de juego".

El rey Felipe VI ha clausurado la Conferencia de Embajadores y Embajadoras en el Ministerio de Asuntos Exteriores, advirtiendo sobre el posible desmantelamiento del vínculo transatlántico entre Europa y Estados Unidos, aludiendo indirectamente a Donald Trump. Felipe VI ha enfatizado la necesidad de "pericia y coraje diplomático" en un marco que ha propiciado el crecimiento y estabilidad de las democracias. Ha subrayado la importancia de preservar el vínculo transatlántico como responsabilidad compartida, destacando la erosión de este como una pérdida para todos. En el contexto de Venezuela, ha afirmado que los venezolanos deben decidir su destino, y ha mostrado disposición para apoyar una transición pacífica tras la intervención estadounidense. El Rey ha celebrado la liberación de ciudadanos españoles y ha subrayado la importancia del Derecho Internacional, advirtiendo contra su violación sistemática y enfatizando la responsabilidad ética de las democracias en preservar un mundo basado en normas.

A un Trump que ha atacado Venezuela, que ha bombardeado Caracas y que ha capturado tanto a Nicolás Maduro como a su mujer Cilia Flores. A un Trump que ha afirmado que es él quien está al mando del país latinoamericano. Y a un Trump que sigue coqueteando con la idea de anexionarse Groenlandia, país dependiente de Dinamarca, ya sea con su compra o con una posible intervención militar.

Ante eso, Felipe VI ha afirmado que en estos momentos "hacen falta grandes dosis de pericia y de coraje diplomático", en un "indispensable marco de referencia para Europa y para América": "Ha propiciado el florecimiento de nuestras democracias, nos ha traído estabilidad y crecimiento y ha contribuido de manera decisiva a la génesis y desarrollo del multilateralismo".

Sin hacer mención expresa ni a Trump ni a EEUU, sí ha dejado un mensaje claro: "Preservar este vínculo transatlántico es una responsabilidad compartida y exige lealtad mutua, confianza recíproca, visión de futuro y respeto a esas reglas de juego que, siempre perfectibles, son las normas fundamentales del Derecho Internacional".

"De la erosión de ese vínculo salimos todos perdiendo", ha advertido el monarca, que se ha negado a "plantear" qué supondría para todos "la hipótesis de su total desmantelamiento".

Porque es algo que ve clave: "Se trata de incrementar nuestro peso en el mundo y nuestra capacidad de acción gracias a Europa. Gracias a formar parte de la Unión Europea, para que España pueda dar un paso adelante creando consensos, participando en cooperaciones reforzadas, proponiendo medidas para el incremento de la autonomía estratégica, la productividad, de la innovación y la atracción del talento".

"La seguridad global, y lo hemos visto en Palestina, en Ucrania, en tantos conflictos en África o Asia y en Venezuela, está en peligro a partir de sus mismos cimientos", ha expresado Felipe VI.

El rey, en ese sentido, ha querido hacer especial hincapié en Venezuela: "Deben ser los venezolanos los únicos protagonistas de su propio destino".

Ha mostrado, además, la total disposición de España tras la intervención militar de EEUU "para que se abra cuanto antes una verdadera transición pacífica, inclusiva y respetuosa".

En este sentido, Felipe VI se ha felicitado por la liberación de cinco españoles por parte de las nuevas autoridades que encabeza ahora Delcy Rodríguez y de otros ciudadanos que "se hallaban igualmente retenidos".

Para el Rey, y en línea con lo manifestado por el Gobierno, "supone un necesario paso en la dirección que anhelamos y que el pueblo venezolano merece, que no puede ser distinto al de recuperar plenamente las libertades".

Felipe VI ha resaltado, en sus palabras, la importancia del Derecho Internacional: "Es fundamental mantener nuestro apoyo. No podemos, ni con la palabra ni con el silencio, asumir su conculcación sistemática, algo que vemos con demasiada frecuencia en nuestros días".

"Se trata de un salto hacia atrás de más de un siglo, a un tiempo de vacío normativo que, con el agravante de la tecnología actual, plantea inquietantes escenarios de futuro. En las democracias reside una especial responsabilidad ética a la hora de preservar ese mundo basado en normas frente a otro basado en el ejercicio ilimitado de la fuerza y movido por intereses muchas veces excluyentes o incompatibles", ha expresado Felipe VI.

