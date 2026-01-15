Ahora

El futuro de Venezuela

Feijóo se reúne con Edmundo González: promete defender la caída completa del chavismo y tacha de "ilegítima" a Delcy Rodríguez

¿Por qué es importante? El PP ha informado que Feijóo y González se han reunido esta mañana y que el líder popular le ha reiterado al opositor y candidato a la presidencia su apoyo a la democracia en Venezuela: "Ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la reunión que ha mantenido este jueves con el opositor venezolano Edmundo González en Madrid. EFE/PP/Tarek
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este jueves con el líder opositor venezolano Edmundo González, a quien ha transmitido que su partido "defenderá ante el mundo" y "con toda intensidad" la caída completa del chavismo y la salida de Delcy Rodríguez de la presidencia venezolana, a la que avala el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, el PP ha informado que Feijóo y González se han reunido esta mañana y que el líder popular le ha reiterado al opositor y candidato a la presidencia su apoyo a la democracia en Venezuela. "Ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez", afirma el texto. Todo ello mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "condescendiente con la dictadura venezolana" y cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "ha ejercido de embajador del régimen en Europa", agrega.

A la reunión de González y Feijóo ha asistido el presidente del Partido Popular europeo, Manfred Weber, quien le ha anunciado la celebración de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo el próximo martes sobre la situación en Venezuela. España, considera el PP, debería liderar la presión internacional, exigir la liberación de todos los políticos y apostar por el mantenimiento de las sanciones, que es "lo contrario a lo que defiende el Gobierno".

Feijóo ha remarcado que el futuro de Venezuela pasa por unas elecciones libres en las que González y María Corina Machado "tengan la oportunidad de devolverle al país la prosperidad que la dictadura de izquierdas le arrebató hace ya demasiados años".

Feijóo ya recibió el pasado 17 de septiembre en el Congreso a González, al que ha trasladó entonces su compromiso para lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela tras elecciones del 28 de julio de 2024. "Hoy he tenido el honor de entrevistarme con el presidente electo de Venezuela en el Congreso, donde ha sido reconocido como tal", dijo entones el líder del PP, que se fundió en un abrazo con el opositor venezolano.

