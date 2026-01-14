Feijóo, tibio ante las denuncias contra Julio Iglesias: "Conviene que nos digan qué es lo que hay, si es que hay algo"

¿Qué ha dicho? El líder del PP pide que se deje de "especular" sobre las informaciones que rodean al cantante para centrarse únicamente en la investigación que ha iniciado al Audiencia Nacional con el análisis de las denuncias de dos extrabajadoras.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresó su sorpresa ante las denuncias de agresiones sexuales contra Julio Iglesias, reveladas por 'elDiario.es' y ahora bajo investigación de la Audiencia Nacional. Feijóo pidió centrarse en la investigación judicial para determinar la veracidad de las acusaciones. Las denuncias detallan un abuso sistematizado en la "casa del terror" de Iglesias, con testimonios de vejaciones y agresiones. En el PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida defendieron al cantante, manteniendo sus honores en Madrid. Ayuso criticó el "desprestigio" al artista, mientras Almeida cuestionó la retirada de honores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconoce estar "muy sorprendido" por las denuncias que conocimos este martes de la mano de 'elDiario.es' contra el cantante Julio Iglesias por agresiones sexuales, denuncias que la Audiencia Nacional ya analiza tras recibir una denuncia por agresión sexual y trata de seres humanos.

Feijóo ha puesto en duda la veracidad de estas denuncias y ha pedido que se centre la atención en esa investigación de los tribunales "para saber realmente qué es lo que hay de verdad". "Entre ese sentimiento y responsabilidad de que se investigue lo que hay de verdad, creo que es mi posición desde el primer instante", ha compartido en una entrevista en 'Telecinco'.

"No le oculto mi absoluta sorpresa. Ahora bien, es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo", insiste.

El testimonio de las víctimas

Lo que hay son las denuncias contra el cantante, denuncias que conocimos después de una investigación de tres años de 'elDiario.es' y que dibujan con todo lujo de detalles ese abuso de poder sistematizado en la 'casa del terror' de Julio Iglesias. Las víctimas hablan de un acoso sistematizado por parte de Julio Iglesias y un maltrato que incluía vejaciones, tocamientos, agresiones y control. Rebeca, una de las denunciantes y que usa un nombre ficticio, ha declarado que sufrió una penetración anal.

"Me mete los dedos por ahí y para mí eso fue muy, muy, muy, muy doloroso y yo: 'Por favor, para'", contó, explicando además que en ese momento también le abofeteaba la cara "durísimo, con muchísima fuerza". "Horrible, hacían lo que querían conmigo", ha lamentado.

Las mujeres denunciantes de Julio Iglesias cuentan que las llevaba a hacerse "análisis de transmisión sexual" y él recibía los resultados

Eso no fue lo peor que vivió en la casa del cantante. Según ha contado, Julio Iglesias la obligó a practicarle sexo oral durante horas para calmar su dolor por la ciática.

"Me tuvo pasándole la lengua por el ano y chupándole el pito porque él sentía mucho dolor y eso lo calmaba. Pasé casi toda la noche chupándole sus partes. Cuando yo paraba o me quedaba dormida, él me jalaba la cabeza como para que siga", ha expresado.

Primera reacción del PP más allá de Ayuso y Almeida

Las palabras de Feijóo llegan después de una jornada de casi total silencio en el Partido Popular ante las denuncias contra Julio Iglesias. Quienes sí hablaron y de forma categórica fueron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que no dudaron en mostrar su apoyo al cantante, anunciando que no le retirarían los honores con los que cuenta en la Comunidad de Madrid y en la capital.

Los tocamientos, las vejaciones y el abuso de poder sistematizado en la 'casa del terror' de Julio Iglesias llega a la Audiencia Nacional

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió Ayuso en su cuenta de X, poniendo a Iglesias como la víctima del escándalo por ese "desprestigio" a su figura.

Por su parte, Almeida recordó el caso de Plácido Domingo, al que tampoco retiraron los honores. "Yo no tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla. ¿Por qué vamos a hacerlo?", se pregunta.

