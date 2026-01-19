Feijóo lamenta que el Gobierno no le haya informado aunque admite que "no es fácil de gestionar" y "que se está haciendo con mucha profesionalidad"

¿Por qué es importante? El líder del PP ha pedido conocer las causas del accidente ferroviario de Adamuz "en un espacio breve" de tiempo, porque es lo que cree que merecen las víctimas de la tragedia. "Estamos convencidos de que Adif y Renfe en un espacio breve nos darán cuenta de los primeros indicios", ha subrayado, ya ha remarcado: "Le debemos a las familias y a las víctimas saber exactamente lo que ha pasado".

El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ha comparecido este lunes junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha agradecido el acompañamiento "desde el primer minuto" ante la tragedia de Adamuz de este domingo en un accidente que ha afectado a dos trenes. Feijóo, por su parte, ha remarcado que el Gobierno no le ha informado. Antes, sin embargo, ha destacado el trabajo de los servicios que trabajan en las tareas de recuperación y con los heridos en la zona que, según ha dicho, "no es fácil de gestionar" pero que se está haciendo con una gran "profesionalidad, rigor y responsabilidad".

El número de hospitalizados ha descendido ya a 41, lo que Moreno ha calificado "como una buena noticia", ya que muchos están recibiendo el alta. Sin embargo, ha señalado que 12 siguen en la UCI, entre ellos un menor. "Estamos trabajando con los familiares y grupos de psicólogos y psicólogas que están dando apoyo a los familiares en estos momentos tan difíciles", ha asegurado.

Moreno ha comunicado que Adif está planteando "medidas alternativas para poder evacuar los vagones 1 y 2 principalmente, que son los que están más afectados" pero, ha informado, "todo indica que va a ser lento porque hay que retirar mucho material" en esos vagones que es donde podrían encontrarse a más personas fallecidas.

"Ya hay una gran grúa que está en la zona, todo indica que va a ser lento, habrá que retirar mucho material para poder levantar esos vagones del Alvia, donde podrían encontrarse ciudadanos fallecidos. Hay todavía unas zonas que son opacas tras el chequeo de los bomberos, más allá no se puede seguir si no es con maquinaria pesada", ha declarado en Adamuz.

Mientras, Feijóo ha pedido conocer las causas del accidente ferroviario de Adamuz "en un espacio breve" de tiempo, porque es lo que cree que merecen las víctimas de la tragedia. "Estamos convencidos de que Adif y Renfe en un espacio breve nos darán cuenta de los primeros indicios”, ha subrayado. "Le debemos a las familias y a las víctimas saber exactamente lo que ha pasado", ha remarcado el líder del PP. "España cuando tiene un gran problema se une y tenemos un gran país y es lo que hemos hecho desde ayer por la noche", ha remarcado el líder del PP.

Sin embargo, Feijóo ha asegurado que no ha tenido ninguna información del Gobierno, "ni directa ni indirecta". "La información que tenemos es a través de la Junta de Andalucía y de los medios". ha precisado el líder del PP. El único contacto entre el Gobierno y el PP se produjo anoche, cuando Feijóo se comunicó vía WhatsApp con Pedro Sánchez para plantearle que se suspendiera la reunión que ambos tenían previsto mantener este lunes en La Moncloa.

