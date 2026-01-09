Feijóo asegura a la jueza que notó más preocupado a Page que a Mazón el día de la DANA

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada para declarar ante la jueza de la DANA desde su despacho en el Congreso

Entre líneas En su declaración ante la jueza de la DANA, que se ha prolongado durante más de cinco horas, Feijóo ha abrazado la teoría del apagón informativo, ya desechada por la jueza y por la Audiencia de Valencia.

Alberto Núñez Feijóo ha declarado durante más de cuatro horas ante la jueza de la DANA sobre su conversación con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Feijóo ha insinuado que Mazón, entonces president de la Generalitat, no estaba muy preocupado por la situación que enfrentaba la región. En sus conversaciones por WhatsApp con Mazón, Emiliano García-Page y Juanma Moreno, Feijóo notó más preocupación en Page por Castilla-La Mancha. Feijóo sugiere un apagón informativo, una teoría ya descartada por la jueza. Además, critica la gestión del Gobierno central y la falta de declaración de emergencia nacional.

Alberto Núñez Feijóo ha declarado durante más de cinco horas ante la jueza de la DANA y las acusaciones populares sobre su conversación con Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. Según fuentes presenciales en la declaración a laSexta, el líder del PP ha insinuado que el entonces president de la Generalitat no era la persona más preocupada por la situación que atravesaba la región.

Feijóo ha explicado que mantuvo conversaciones a través de WhatsApp con tres presidentes regionales: Carlos Mazón (a las 19:59 horas), Emiliano García-Page (20:01 horas) y Juanma Moreno (20:30 horas). En esas conversaciones, Feijóo ha dejado entrever que notó más preocupado a Page por la situación de Castilla-La Mancha que a Mazón por la de la Comunitat Valenciana.

El líder del PP no ha llegado a decirlo directamente, pero deja entrever la despreocupación de Mazón en esos momentos críticos de la tragedia. Feijóo también ha declarado que su comunicación con los presidentes regionales se produjo únicamente a través de WhatsApp, no de llamadas telefónicas ni de correos electrónicos.

El jefe de la oposición detalla que después de la DANA habló con Mazón y este le dijo que era imposible avisar de lo que se desconoce, porque carecía de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Feijóo se ha sumado a la teoría del apagón informativo, un bulo ya desechado por la jueza y por la Audiencia de Valencia.

La declaración del líder del PP ha dejado un choque con la jueza que instruye la causa de la DANA, cuando ha insistido en su sorpresa por ser llamado a declarar cuando otras personas que hablaron con Mazón no han sido citadas. La respuesta de la jueza ha sido explicarle que, a diferencia de esas personas, Feijóo sí que declaró que Mazón le había informado puntualmente de la gestión de la DANA.

Feijóo ha insistido en la responsabilidad del Gobierno central, especialmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la AEMET, aseverando que se tendría que haber declarado la emergencia nacional.

