Feijóo afea la "hipocresía" de Sánchez al hablar de Ábalos como "un desconocido": "Es el arquitecto de la era Sánchez"

¿Qué ha dicho? El líder del PP asegura que, de no ser por Ábalos, Sánchez sería "un concejal en Madrid". "Sánchez es el presidente menos creíble de la democracia y más rodeado de corrupción", defiende.

Este martes, Pedro Sánchez se ha referido a José Luis Ábalos como un "desconocido desde el punto de vista personal" y ha anunciado que el Gobierno "no aceptará chantajes o amenazas" por parte del que fuera su secretario de Organización. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado tras escuchar estas palabras y ha criticado la "hipocresía" del presidente del Gobierno.

Para Feijóo, Ábalos es "el arquitecto de la era Sánchez", quien "no dejaría de ser concejal en Madrid si no fuese por Ábalos". "Todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en verdad judicial. Si lo ha negado, es probable que se convierta en verdad judicial", ironiza Feijóo, que define a Sánchez como "el presidente menos creíble de la democracia y más rodeado de corrupción".

"Sánchez siempre necesita un delincuente próximo para ejercer el Gobierno", critica Feijóo, que también critica las últimas informaciones sobre Paco Salazar, quien utilizaba un lenguaje hípersexualizado, abuso de poder y comentarios humillantes: "El PSOE es hipócrita con mujeres, las usa en privado. Si se confirma lo que publican algunos medios, es un guarro".

Por último, Feijóo advirtió a Sánchez que aguantar hasta 2027 "no depende de él", sino de sus socios.

