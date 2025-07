Fantasmas del pasado y polémicas encadenadas: llega el fin de curso político

El fin de curso político está llegando a su fin, aunque esta temporada podría acabar con algunas asignaturas pendientes.

Mientras algunos ya han comenzado sus vacaciones, el PP recibía esta semana una noticia sobre un 'fantasma del pasado' por la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo aún no se ha pronunciado tan apenas. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, está siendo investigado por estar vinculado presuntamente con actividades fraudulentas por las que se habría beneficiado aprovechando su expuesto.

De su lado, Feijóo aseguraba en su perfil de X que su "criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte": "No hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue".

La detonación de esta bomba informativa ha supuesto un pequeño empujón para los socialistas, quienes han pasado a un segundo plano en cuanto al entramado Koldo, Cerdán y Ábalos. Enma López, secretaria Federal de Economía y Transformación digital, ha destacado que los populares "no han mostrado sorpresa, no han mostrado shock. No han pedido perdón": "Es la forma de actuar del PP. El sr. Feijóo tiene en su equipo al equipo del señor Montoro".

Por su parte, Carmen Fúnez tacha al Gobierno actual como "el más corrupto de la democracia" e insiste en que el número de personas imputadas ha crecido desde que "Sánchez llegó a la Moncloa". Los presupuestos o la tensión por el debate migratorio han supuesto algunos de los temas más repetitivos y criticados por el PP durante los últimos meses.

El líder popular expresaba que "no pueden venir a España personas simplemente a no trabajar y a vivir de los ámbitos sociales y delinquiendo", palabras por las que Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reaccionaba: "Lo que hay es una ola reaccionaria, encabezada por la ultraderecha y abrazada en política migratoria por la tibieza del Partido Popular".