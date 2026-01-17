La familia real despide a Irene de Grecia con la sonada ausencia del rey Juan Carlos

La princesa Sofía junto a su abuela en el responso por Irene de Grecia en Madrid.

¿Por qué es importante? Los reyes, sus hijas y la reina Sofía han acudido este sábado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde se han despedido de Irene de Grecia en un acto donde también han estado presentes las infantas y sus hijos.

La familia real española al completo, excepto el rey emérito Juan Carlos I, asistió este sábado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid para despedirse de Irene de Grecia, hermana de la reina emérita Sofía. La reina Sofía llegó acompañada por su nieta, la princesa Leonor. También estuvieron presentes los reyes Felipe VI y Letizia, la infanta Sofía, las infantas Elena y Cristina, y dos sobrinas de la fallecida. Juan Carlos I no pudo asistir debido a recomendaciones médicas en Abu Dabi y tampoco estará en el funeral en Atenas. Las memorias de Juan Carlos podrían complicar las relaciones familiares.

La familia real al completo. Los reyes, sus hijas y la reina Sofía han acudido este sábado a la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid donde se han despedido de Irene de Grecia, la hermana de la monarca emérita, en un acto donde también han estado presentes las infantas y sus hijos. Eso sí, sin la presencia de Juan Carlos I.

La reina Sofía, los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado al mediodía de este sábado a la catedral ortodoxa para la misa funeral. Doña Sofía ha entrado al templo del brazo de su nieta y heredera al trono. También han asistido al responso las infantas Elena y Cristina, y dos de las sobrinas de la fallecida.

El rey emérito ha sido la ausencia más sonada de nuevo en un acto de familia tras el fallecimiento el pasado jueves de su cuñada, que tenía 83 años. Según indicó el Palacio de la Zarzuela este viernes, el emérito trasladaba la imposibilidad de asistir, ya que los médicos que le tratan en Abu Dabi le han desaconsejado realizar viajes. Por este motivo, Juan Carlos I tampoco estará presente en el funeral que se celebrará este lunes en Atenas y en el posterior entierro en el cementerio de Tatoi.

Sea como sea, las recientemente publicadas memorias de Juan Carlos probablemente tampoco sean una ayuda para afianzar lazos familiares.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.