Ahora

Tensión en Irán

Exteriores "recomienda" a los españoles en Irán "que abandonen el país" en plena ola de protestas

Los detalles El Ministerio alerta de que participar en manifestaciones, tomar fotos de edificios oficiales o publicar opiniones políticas o religiosas en redes puede ser peligroso y ha provocado detenciones de ciudadanos europeos.

Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.Imagen de archivo del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.Europa Press

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha emitido una alerta para los ciudadanos españoles que se encuentren en Irán, instándoles a abandonar el país "haciendo uso de los medios disponibles", según se recoge en su página web oficial.

En el comunicado, Exteriores advierte sobre los riesgos de implicarse en manifestaciones, tomar fotografías o grabar vídeos, especialmente de edificios oficiales, instalaciones militares o gubernamentales. "Si se encuentra usted en Irán, se desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones de cualquier tipo, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial. Hay que tener en cuenta que, en estos momentos, cualquier ciudadano que tome fotos o vídeos fuera de las zonas turísticas puede resultar sospechoso para estas autoridades", señala el ministerio.

Asimismo, se recuerda a los viajeros que eviten expresar opiniones públicas sobre cuestiones políticas o religiosas, incluso a través de redes sociales, ya que varios ciudadanos europeos han sido detenidos y condenados a penas de prisión por estas acciones.

El Ministerio aconseja a quienes permanezcan en el país mantenerse informados sobre la situación y seguir estrictamente las indicaciones de seguridad para evitar situaciones de riesgo.

