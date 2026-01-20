La exmujer de Koldo García no reconoce los whatsapps en los que hablaba de "txistorras": "No es mi forma de escribir"

El contexto Patricia Úriz ha llegado a la Audiencia Nacional con una peluca y tapando su rostro con un pañuelo. En su declaración ha reconocido que vio billetes alguna vez, pero que por regla general siempre era en su casa, entendiendo en todo momento que era legal.

Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos, ha acudido este martes a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez que instruye el 'caso Koldo' en el marco de la pieza principal que investiga las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Según trasladan a laSexta fuentes presentes en la declaración, Úriz ha declarado que no reconoce los mensajes de WhatsApp en los que hablaba con Koldo García de "txistorras", ese lenguaje en clave que según la Unidad Central Operativa (UCO) utilizaban Ábalos, Úriz y Koldo para hablar del dinero que el exsocialista recibía en efectivo y sin declarar.

Úriz justifica que ha pasado "mucho tiempo" de esas conversaciones y que no recuerda nada acerca de las mismas. "No es mi forma de escribir", ha llegado a decir. También ha comentado que los gastos que su exmarido pasaba al PSOE se devolvían siempre en efectivo y que el Ministerio de Transportes solía hacerlo por transferencia, reconociendo que vio billetes en alguna ocasión, pero siempre en su casa por norma general.

En su declaración, Úriz, que se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del juez, del fiscal y de las acusaciones populares, contestando únicamente a su abogada, ha destacado que pensaba que todo era legal y que estaba justificado por los ingresos de su exmarido, reconociendo que alguna vez ha podido ver billetes de 500 pero que no sabe qué son las "txistorras" porque ella no habla así. "No me reconozco en esos mensajes", ha enfatizado.

Sobre el incremento patrimonial que experimentó la pareja, que incluye pisos y coches, Patricia Uriz lo ha negado y ha dicho que provienen de sus ahorros y los de su hija, así como de dinero prestado por la familia. Es más, asegura que los "folios" de los que hablaban en esos mensajes de WhatsApp eran folios de verdad, contando que incluso llegó a llevar cajas andando a la casa del exministro porque él "imprime todo".

El pasado junio, el juez instructor rechazó cerrar la investigación contra Uriz al existir "indicios racionales" de un presunto delito de blanqueo de capitales. La expareja de Koldo solicitó el archivo provisional de la investigación en su contra alegando que desde el inicio de la instrucción no se ha podido evidenciar su participación, directa o indirectamente, en la presunta trama de corrupción.

