General de cuatro estrellas y jefe del Ejército del Aire con Trillo como ministro, González-Gallarza preside hoy la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y escribe en la revista 'Tierra, Mar y Aire'.

Escribe cosas como que Podemos no debería poder presentarse a las elecciones: "En este panorama electoral me preocupa mucho este partido que ha surgido no sé cómo y al que incomprensiblemente se le tolera concurrir a estas elecciones, cuando lo que habría que haber hecho es prohibírselo y no sé si incluso declararles fuera de la Ley".

Retirado desde hace años, González-Gallarza aprovecha su editorial en la revista para explicar por qué plantea que Podemos tendría que haber sido ilegalizado: "Por declararse así mismo antisistema, en contra de la Constitución que nos hemos dado los españoles, en contra de la Bandera, del Himno Nacional, están dispuestos a suprimir la Semana Santa, a ceder la Catedral de Córdoba a los musulmanes y no sé cuántos desatinos más".

Y se permite incluso bromear con la inicial del partido de Pablo Iglesias: "Yo cambiaría la decimotercera consonante por la séptima y sería más correcto el nombre". El nombre sería 'Jodemos'. Desde la formación responden con ironía, y los grupos de izquierda han salido en defensa de los de Pablo Iglesias.