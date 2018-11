Estiércol, gritos de "nazis" y pitidos: máxima tensión en Alsasua en el acto de Ciudadanos junto a PP y VOX

A primera hora se pedía calma ante lo que tachaban de "provocación" algunos vecinos de Alsasua, pero el clima se ha ido tensionando. Gritos de fascistas, torturadores o asesinos, contra la Guardia Civil y los asistentes al acto organizado por la plataforma España Ciudadana impulsada por el partido de Albert Rivera.

Una llegada que se hacía entre fuertes medidas de seguridad. A menos de 200 metros, decenas de vecinos han intentado boicotear ese acto. Con pitidos, música rock y hasta el sonido de las campanas de la iglesia. Rivera, con ironía, ha respondido: "Creo que repicaban las campanas por las víctimas del terrorismo, así que gracias".

A su llegada a la Plaza de los Fueros, ha sido recibido con insultos y hasta con piedras que han tirado a su furgoneta. Y a ellos también les ha contestado: "Como demócrata estoy dispuesto a escuchar a los que nos han tirado piedras, pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras. Es muy diferente". Una crispación que se barruntaba desde el sábado con miles de vecinos en las calles pidiendo que les dejasen en paz.

El alcalde de la localidad, Javier Ollo, denuncia que se distorsione la imagen de Alsasua: "Critico y no puedo aceptar que se utilice al pueblo de Alsasua para una confrontación política que es legitima pero que este pueblo tiene que quedar al margen". La localidad navarra despertaba con pancartas de "fascistas" señalando a Partido Popular, Ciudadanos y VOX, sobre una montaña de estiércol.

PP y VOX también han estado allí, aunque han preferido guardar distancias. El líder de VOX, Santiago Abascal, dice que Rivera no lo ha invitado: "Ciudadanos tendrá que explicar quiénes son sus enemigos y quiénes son sus adversarios. Yo he cumplido con mi obligación y Albert Rivera sabrá cuál es la suya".

Cosidó, que sí ha entrado, ha dicho que el Partido Popular no se siente incómodo por coincidir con Ciudadanos y VOX. Sí lamenta que no se hayan sumado más partidos: "Lo que sí me gustaría es ver algún que otro partido que no está aquí y creo que debería estar". En el acto, en el que ha participado una víctima de ETA y también el filósofo Fernando Savater, han reivindicado una España y una Europa unidas.