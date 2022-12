laSexta ha acogido un debate entre los candidatos -y otros representantes de los mismos- de los principales partidos que optan a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña el 21 de diciembre. En el encuentro, llevado a cabo en el Centro Cultural Utopía de Barcelona, han estado presentes Inés Arrimadas (Ciudadanos), Carles Mundó (ERC), Josep Rull (Junts per Catalunya), Miquel Iceta (PSC), Xavier Domènech (Catalunya en Comú), Vidal Aragonés (CUP) y Xavier García Albiol (PP).

El debate a siete ha estado marcado constantemente por los rifirrafes y los cruces de acusaciones entre candidatos y portavoces, especialmente en lo que a la cuestión de independencia en Cataluña se refiere. En este sentido, Vidal Aragonés, que ha iniciado la ronda de minutos de arranque en el debate, ha comenzado incidiendo en la necesidad de su partido de "construir una República catalana, que es el mandato desde el 1-O".

A ello ha respondido de forma inmediata Inés Arrimadas, que ha afirmado que su partido es "la única opción para iniciar una nueva etapa de sentido común y reconciliación en Cataluña". En esta línea, pero de una forma más incisiva, ha comenzado hablando Xavier García Albiol, que ha reseñado que "el independentismo ha sido descabezado gracias al Gobierno de Rajoy y el 155" y ha aseverado que "España es un país ejemplar desde el punto de vista democrático".

Precisamente, contra la estrategia y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno en Cataluña ha comenzado hablando Josep Rull en 'El Debat'. El portavoz de Carles Puigdemont ha asegurado que "lo que genera que algunas empresas hayan sido invitadas a dejar Cataluña es la pista de aterrizaje del PP". No obstante, Carles Mundó, representante de ERC en el encuentro político de laSexta, se ha limitado a explicar en su minuto de arranque que en el programa de su partido "no se contempla la unilateralidad".

Sólo Miquel Iceta y Xavier Domènech han arrancado su argumentación aludiendo a los pactos que pueden darse tras la celebración de elecciones catalanas. Si bien el líder del PSC ha afirmado que "acepta los apoyos que vengan", ha querido precisar que "el proyecto de ERC es equivocado y perjudicial" y que, por ello, "excluye la investidura de un presidente de la Generalitat". En este plano se ha movido el candidato de Catalunya en Comú, que apuesta desde el principio por "un Gobierno donde no esté ninguna opción de derechas, ni Carles Puigdemont ni Inés Arrimadas".

Sobre la cuestión independentista

Casi no habían finalizado los minutos de arranque dados a los candidatos y portavoces que han participado en el '17D. El Debat' cuando han tenido lugar los primeros rifirrafes con la cuestión de la independencia como tema abanderado de la polémica. En este punto, Albiol ha acusado a Rull de "impulsar un golpe de Estado" y Arrimadas ha recriminado a los portavoces de Junts per Catalunya y ERC, Carles Mundó, de saltarse "la legalidad a la torera".

Icenta también se ha mostrado en contra de los planes para Cataluña de los partidos independentistas. "Se ha practicado una vía unilateral e ilegal que no solo ha fracasado sino que ha tenido un coste enorme", ha declarado el líder socialista, si bien ha señalado que propone "una alternativa distinta" con el objetivo de que "Cataluña gane en autogobierno y en financiación".

Mundó también ha recibido las críticas de la CUP por sus declaraciones en el minuto de arranque. Aragonés le ha acusado de "no cumplir con el mandato del 1-O" al decir que en ERC "no se contempla la unilateralidad". A este reproche ha respondido el propio Mundó, a quien ha sorprendido "la incisividad de la CUP ante los planteamientos de ERC cuando el objetivo político es compartido".

Contra los recortes y sobre la situación económica de Cataluña

El candidato de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha puesto especial enfasis durante su intervención en la situación económica de Cataluña. "Hemos competido, primero, externalizando nuestra economía, y después, precarizando las relaciones laborales. Tenemos que volver a una economía autocentrada que compita con valor añadido que no compita con precarización", ha apuntado Domènech, que también ha aprovechado para criticar que "los recortes de Mas no se revirtieron con los presupuestos de JxSí apoyados por la CUP".

Por alusiones, Vidal Aragonés le ha repondido que "los recortes no empezaron sólo con Mas" y ha destacado que "a los trabajadores y trabajadoras públicas les retiró su primera paga el tripartit donde participaba Inicitiva per Catalunya que forma parte de su coalición". El portavoz de la CUP ha aprovechado para afear en 'El Debat' la situación económica y social de Cataluña y España. "Antes con el PSOE, y ahora con el Gobierno del PP, al que da apoyo C's", ha lamentado Vidal Aragonés.

Por su parte, Carles Mundó ha criticado que "a pesar de recaptar el 23% de los impuestos en Cataluña" que acaban "en el conjunto del Estado, solamente se reinvierte el 9% en Cataluña". Esta afirmación coincide con la de Rull, que se ha dirigido a Domènech para insistirle en que los recortes "no vienen por azar cósmico". Esta intervención ha recibido el rechazo y la crítica de Arrimadas, que ha acusado al portavoz de Junts per Catalunya de volver "con que España nos roba".

El tema de la educación, entre acusaciones de adoctrinamiento

Uno de los temas del '17D. El Debat' que más polémica ha generado entre los participantes ha sido el de la educación. Iceta ha explicado en el encuentro que la idea de su partido "sería hacer universal, pública y gratuita la etapa educativa de 0 a 3 años". Por su parte, Albiol ha manifestado su creencia de que "en una parte de la escuela catalana se está adoctrinando a los niños en favor del independentismo".

La declaración ha levantado ampollas entre los ponentes independentistas. En concreto, en Carles Mundó, que ha mostrado su enfado con lo dicho por el líder popular: "No acepto que digan que en la escuela catalana se adoctrina a los niños, es un insulto a los maestros". En una línea similar ha mostrado su rechazo Josep Rull, que ha asegurado que "los países serios y que progresan tienen leyes de educación estables en el tiempo" y que en Cataluña "hay un patrimonio excepcional que PP y Ciutadans quieren abatir".

Los minutos finales, en busca del voto de los indecisos

Arrimadas ha sido la primera de los siete candidatos en utilizar su último minuto de intervención para pedir el voto a Ciudadanos. La dirigente de la formación naranja ha afirmado estar "cansada del procés" y ha garantizado que "Cataluña se va a levantar", definiéndose como "presidenta de todos los catalanes". En contraposición a la propuesta lanzada por Ciudadanos, Aragonés ha demandado durante su último minuto el voto para la CUP a razón de "revertir recortes sociales y garantizar trabajo, sanidad y enseñanza pública de calidad" tras la construcción de "una república catalana".

Por su parte, García Albiol ha usado su minuto final en 'El Debat' para volver a remarcar el papel del Gobierno frente a la cuestión catalana, afirmando que "si el PP no hubiera intervenido al Govern, estaríamos fuera de Europa y la CUP estaría sembrando discordia en las calles" y ha afirmado que a partir del 21D se iniciará "una nueva etapa en la que los catalanes no" tendrán que diferenciarse "por la forma de pensar". Casi en forma de respuesta a la intervención del líder del PP catalán, Josep Rull ha recordado en sus últimas palabras que "no son unas elecciones normales, son unas elecciones en las que hay gente en la cárcel" y ha insistido en que el 21D Cataluña decidirá entre "nación o imposición" y entre "libertad o prisión".

Iceta se ha mostrado igual de directo que los representantes de los partidos constitucionalistas en su mensaje final. "O seguimos el camino del desastre independentista el 21D o abrimos el rumbo de la reconciliación", ha afirmado el candidato del PSC, que ha pedido el voto "a todos los catalanes, no independentistas y de izquierdas que quieren un cambio a mejor". Carles Mundó ha pedido en su minuto final votar "pensando en los votantes pacíficos del 1-O y en las cargas policiales" y ha finalizado recordando a Oriol Junqueras y "a aquellos que presumen de meter en la cárcel a los políticos que no piensan como ellos".

El candidato de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha sido el encargado de clausurar el debate a siete de laSexta con su minuto final. Domènech ha aseverado que "no quieres a tu tierra cuando la haces desigual y la divides", ha querido recordar a "los olvidados" y dice que "ya existe una mayoría progresista que puede cambiarlo todo": "La representamos nosotros".