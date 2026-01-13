España convoca al embajador iraní en Madrid para trasladarle su rechazo por "la violencia ejercida" por el régimen "contra los manifestantes pacíficos"

Los detalles El Ministerio de Asuntos Exteriores pide además que se "levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha convocado al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, para expresar su repulsa ante la violencia contra manifestantes pacíficos en Irán, donde han muerto más de 600 personas. El Gobierno de Pedro Sánchez exige el fin de las detenciones arbitrarias y restricciones a las comunicaciones. El ministro José Manuel Albares ha reiterado su condena y llamado a consultas al embajador iraní. La Unión Europea, por su parte, está considerando imponer nuevas sanciones más severas a Irán en respuesta a la represión violenta de las protestas, según ha anunciado el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni. La ONG Iran Human Rights ha contabilizado 648 manifestantes muertos y advierte que la cifra podría ser mayor debido a las restricciones de información.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado al embajador iraní en Madrid, Reza Zabib, este martes para trasladarle la repulsa del Gobierno a "la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos" en las protestas contra el régimen en las que ya han muerto más de 600 personas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez pide además que se "levanten de manera inmediata todas las restricciones a las comunicaciones y se ponga fin a las detenciones arbitrarias de manifestantes pacíficos".

"El Gobierno de España condena la violencia ejercida contra los manifestantes pacíficos en Irán y exige a las autoridades del país que se respete y garantice el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación pacífica", ha detallado el Ministerio en un comunicado.

Unas horas más tarde de la nota emitida por Exteriores, el ministro José Manuel Albares ha confirmado su decisión de llamar a consultas al representante del régimen de los Ayatolás en Madrid: "Queremos expresar nuestra enérgica repulsa y condena sobre lo que lleva días sucediendo". Además, ha exigido al embajador "el respeto del derecho de manifestación y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes". "La violencia tiene que cesar", ha reiterado en una entrevista en Catalunya Radio.

La UE valora nuevas sanciones

Representantes de los 27 países de la Unión Europea abordarán este martes en una reunión extraordinaria a nivel de embajadores la situación en Irán para explorar "nuevas sanciones más severas" en respuesta a la "violenta represión" contra las manifestaciones que están teniendo lugar en el país, tal y como ha sugerido la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

En concreto, lo harán en una reunión del Comité Político y de Seguridad de la UE (CPS), según ha anunciado en rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar El Anouni, que no obstante no ha dado más detalles de en qué consistirían esas sanciones, pero sí ha asegurado que serían "más severas" de las el bloque comunitario ya aplica contra Teherán.

"Estamos dispuestos a proponer nuevas sanciones más severas tras la violenta represión de los manifestantes. Esta es una decisión que los Estados miembros deben tomar por unanimidad", ha detallado el portavoz comunitario, para después detallar que habrá "una reunión extraordinaria sobre Irán" con los representantes europeos en Bruselas a nivel de embajadores.

Más de 600 muertos

La ONG Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha informado este lunes de que ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán, el pasado 27 de diciembre.

"Esta cifra solo incluye los casos verificados directamente por IHRNGO a través de dos fuentes independientes distintas", ha explicado el grupo en un comunicado. En concreto trabajan con hospitales y "lugares a los que se trasladan los cuerpos de los asesinados", ha apuntado.

Entre los fallecidos hay nueve menores de 18 años y "miles" de heridos, según esta organización, que advierte de que la cifra final de fallecidos podría rondar los 6.000. Además serían más de 10.000 los detenidos.

El propio grupo reconoce que el corte de Internet por decisión de las autoridades desde el 8 de enero y las restricciones al acceso a la información hacen que sea "extremadamente difícil" la verificación independiente de las informaciones sobre víctimas.

