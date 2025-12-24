El escudo social, primera prueba del nuevo año para el Gobierno en el Congreso: Junts no se pronuncia y el PNV pide no mezclar medidas

¿Por qué es importante? Aunque el real decreto-ley de prórroga del escudo social entre en vigor este jueves, la Cámara Baja tendrá que convalidarlo en enero en una nueva votación que pondrá a prueba los apoyos del Ejecutivo.

El Gobierno de coalición enfrenta un 2026 complicado, con cada votación en el Congreso convertida en una lucha por convencer a los grupos parlamentarios. La prórroga del escudo social, que incluye medidas como la prohibición de desahucios y cortes de suministros, será una de las primeras pruebas. El año pasado, el Ejecutivo tuvo que negociar con Junts, que condicionó su apoyo a una cuestión de confianza que no se produjo. Actualmente, solo EH Bildu ha confirmado su apoyo a la prórroga, mientras que el PNV critica la mezcla de medidas en el decreto y sugiere excluir a pequeños propietarios. El PP y Podemos aún no han definido su postura.

El año 2025 ha acabado de una forma complicada para el Gobierno de coalición y el 2026 no se presenta mucho mejor. Como han reconocido desde el propio Ejecutivo, cada votación va a ser una pelea en la que tendrán que hablar y convencer a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante sus medidas. Una de las primeras pruebas será sacar adelante la prórroga del escudo social, que incluye medidas como la prohibición de desahucios para personas vulnerables, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el bono social eléctrico.

El año pasado también tuvo un escenario particularmente complicado, teniendo que ir una segunda vez al Congreso de los Diputados para obtener el apoyo de Junts, que supeditó su apoyo a la tramitación de una iniciativa para pedir a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, algo que finalmente no se produjo. Entonces, solo Vox votó en contra de la medida, que contó con una amplia mayoría de 315 votos a favor.

Volviendo al presente, encontramos que el escenario no ha cambiado demasiado, con un Gobierno que encuentra las mismas -si no más- dificultades para esta y otras medidas. El lunes, EH Bildu trasladó el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno para prorrogar estas medidas de ayuda a la ciudadanía, siendo uno de los pocos apoyos que tendrá cerrado el Ejecutivo para esa votación, que tendrá lugar en un mes.

Respecto al resto de grupos, la incógnita en estos momentos es total. Junts, que anunció su divorcio total con el Gobierno, por el momento no se pronuncia. En el caso del PNV, que tampoco tiene cerrada su postura de cara a una votación para la que quedan muchas semanas, son algo más claros en sus posturas. Fuentes de la formación consultadas por laSexta explican que este decreto no debería mezclar medidas tan distintas como la subida de las pensiones o el salario mínimo interprofesional con otras como los desahucios para personas vulnerables.

Las peticiones del PNV y las incógnitas de PP y Podemos

Sobre ese escudo de vivienda, la formación vasca considera que la medida no está funcionando y está generando doble vulnerabilidades, por lo que plantean que el Gobierno excluya de esta medida a los trabajadores con una sola vivienda en alquiler, al no ver justo que sean ellos quienes asuman la responsabilidad de las administraciones públicas en relación con las personas que están en situación de vulnerabilidad, una responsabilidad que ha de ser el Estado. Además, creen que las ayudas de compensación llegan tarde a los pequeños propietarios y que no están siendo eficaces porque no están accediendo a ellas.

Hay otras dos formaciones que todavía no desvelan el sentido de su voto. Una es el PP, que hace un año sí que votó a favor de la prórroga del escudo social pero que ahora no desvela (todavía) el sentido de su voto. En la pasada votación votaron que no en primera instancia porque el primer decreto del Gobierno contenía 81 medidas, mientras que el segundo se quedó en 29.

Para Podemos, este escudo social es insuficiente. Hace un año, Ione Belarra afeó que el Gobierno quisiera suprimir todo el "escudo social" aprobado por la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista, apuntando a la "debilidad" de un Gobierno de Sánchez. Veremos si esta postura ha cambiado demasiado en un panorama que parece más complicado a cada día que pasa.

