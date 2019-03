Elpidio Silva se podría enfrentar a 40 años de inhabilitación por prevaricar al encarcelar a Blesa

Juicio a quien enjuicia. José Elpidio Silva se sienta el lunes en el banquillo por meter entre rejas, dos veces, a Miguel Blesa, el expresidente de Caja Madrid que tiene varias causas abiertas. Silva espera la suspensión del juicio: “No creemos que pueda seguir adelante porque está montado por un tribunal ilegal, el presidente y un miembro del tribunal han reconocido que no eran imparciales".

Sea como sea, el juez se enfrenta a una pena de hasta 40 años de inhabilitación que piden los abogados de Blesa “por un delito de prevaricación y un delito contra las libertades de Miguel Blesa". Por prevaricación, o lo que es lo mismo, por haber metido en la cárcel, provisionalmente, al expresidente de Caja Madrid cuando supuestamente no debía hacerlo.

José Elpidio Silva se declara inocente: "Aquí se ha organizado un circo. Todos nos podemos equivocar, pero yo no me equivoqué y la realidad me ha ido dando la razón de una forma machacona". Y señala la razón por la que se le persigue: "Lo que pasa es que la persona en cuestión toca un ámbito muy sensible que hay que investigar".

A pesar de todo, está tranquilo: "La inocencia en mi caso es de tal magnitud que no me olvidaré de que tengo juicio pero no es algo que me afecte en absoluto". El lunes, el juez Silva no estará solo: simpatizantes del nuevo partido que él encabeza ‘Movimiento Red’ se concentrarán para apoyarle.