Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas se han quejado de la presencia de lazos amarillos en la sede de TV3 en la que se celebraba un debate electoral de cara a las elecciones generales.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Barcelona publicó un vídeo en Twitter en el que se la ve arrancando varios lazos amarillos atados a una barandilla en TV3. "He llegado a TV3 para el debate. He visto lazos amarillos en la escalera. Y he hecho esto", publicaba.

Por su parte, Inés Arrimadas también criticó la presencia de lazos amarillos al pasar por esa misma escalera. "La dirección de TV3 es tan sectaria que ni el día del debate puede evitar tenerlo todo lleno de propaganda separatista", se quejó.

En el debate, además de las representantes de PP y Ciudadanos, participaron Gabriel Rufián (ERC), José Zaragoza (PSC), Jaume Asens (En Comú Podem), Laura Borràs (JxCat), Inés Arrimadas (Cs), Ignacio Garriga (Vox) y Mireia Vehí (CUP).