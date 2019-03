La Generalitat recurre ante el Supremo la desaparición de 7.000 votos por correo

NO OBSTANTE, SOSTIENE QUE NO SE ALTERAN LOS ESCAÑOS

Según la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, hasta 7.000 votos se han quedado por el camino bien porque la papaleta no llegó a tiempo o en elgunos casos la dirección estaba confundida. Votar en el extranjero es "un calvario" así lo ha dicho Borràs. Quieren saber exactamente lo que ha pasado y por eso van a pedir una investiaciona a la Junta Electoral Central y van a poner un recurso en el Tribunal Supremo contra esta Junta que no quiso ampliar los datos de votación. Aún así aseguran que estos votos perdidos no alteran el número de escaños.