Dos modelos enfrentados, cero acuerdos y proyectos que llegan tarde: la vivienda se atasca entre las promesas del PSOE y el rechazo del PP

El contexto Gobierno y comunidades del PP se echan la culpa unos a otros mientras los precios de comprar o alquilar siguen subiendo sin control y los grandes proyectos de vivienda tardan años en llegar a la realidad.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas enquistados de la política española. Se habla mucho, se prometen cifras ambiciosas, pero los resultados no llegan. Y mientras tanto, los precios siguen subiendo.

Pedro Sánchez lleva más de siete años en la Moncloa y una de sus promesas estrella sigue sin cumplirse. En plena campaña de 2023 aseguró que el Gobierno quería construir 183.000 viviendas públicas, pero a día de hoy ese objetivo sigue lejos de hacerse realidad.

Pero no es solo cosa del Ejecutivo central. El Partido Popular, que gobierna en 11 comunidades autónomas y más de 3.300 ayuntamientos, tampoco ha conseguido resolver el problema, pese a tener competencias clave en vivienda y suelo. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso prometía en 2023 que "esta iba a ser la legislatura de la vivienda", una legislatura que avanza sin que el acceso a un piso sea hoy más fácil.

El resultado es un cruce permanente de reproches. El PP apunta directamente al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo duda incluso de la implicación del presidente: "¿Alguien se cree de verdad que el presidente del Gobierno hoy está preocupado por la vivienda?". Desde el Ejecutivo, la respuesta es clara: la responsabilidad también es de las comunidades del PP. La ministra Elma Saiz recuerda que "tienen mucho que decir las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son gobierno y que tienen competencias claras en materia de vivienda".

Mientras unos y otros se señalan, las soluciones avanzan a ritmo desesperantemente lento. Un ejemplo claro es la operación Campamento, en el suroeste de Madrid. Este lunes ha arrancado por fin un proyecto que prevé 10.000 nuevas viviendas, pero que lleva dos décadas encallado. Ya en 2006, José Luis Rodríguez Zapatero prometía desbloquearlo: "Esta vez sí arranca con hechos y con las palas del derribo un proyecto social". 20 años después, las palas vuelven… otra vez.

Tampoco hay acuerdo en el modelo a seguir. Feijóo apuesta por incentivar la compra, con rebajas fiscales tanto para vivienda nueva como para segunda mano. El Gobierno, en cambio, defiende limitar el precio del alquiler y presiona a las comunidades del PP para que apliquen la ley estatal. Pedro Sánchez lo decía así: "¿Por qué no aplican el control de precios en las comunidades autónomas donde gobiernan?".

Un modelo que el Ejecutivo considera clave y que, sin embargo, las comunidades del PP rechazan. El resultado es un bloqueo político que se repite legislatura tras legislatura.

Muchas promesas, muchos anuncios y pocas viviendas reales. Y lo más claro de todo: no hay soluciones a corto plazo para un problema que afecta ya a millones de personas.

