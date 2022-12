Para Aguirre en Madrid no está en juego sólo la Alcaldía, porque cree que el plan de Carmena es acabar con la democracia: "Romper el sistema democrático y occidental, tal y como lo conocemos". Su compañera en la Comunidad visitó 'El Intermedio' y le llevó la contraria: "Lo han elegido los ciudadanos y todas las opciones que tenemos son democráticas". A lo que Margallo se sumaba.

Cifuentes no descarta quitar el sitio a Aguirre al frente del PP de Madrid

El único que le ha respaldado ha sido Rafael Hernando: "Evidentemente, la señora Carmena procede del Partido Comunista y pertenece al partido del señor Iglesias, que yo sepa". Iglesias, ofendido recordaba el pasado de Carmena: "Me ofende, Carmena fundó un despacho de abogados que fueron asesinados por defender la democracia. Creo que esta señora se debería limpiar la boca a la hora de intentar dar lecciones de democracia".

Aguirre cree que frenar a Carmena es el primer paso para evitar que Podemos llegue a la Moncloa y está dispuesta a todo: "Una mayoría de centro izquierda, centro centro y centro derecha". Propone un frente anticarmena que los centros ya le han dicho que no.



Antonio Miguel Carmona ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que no dejó terminar a Aguirre y que le dijo "no taxativo, no contundente". Begoña Villacís también ha explicado en 'Al Rojo Vivo' que no participarían en ir "contra una formación elegida democráticamente".



Mientras Aguirre maquina para llegar al Ayuntamiento, Cifuentes no descarta quitarle el sitio en el PP de Madrid, "si acaso, más adelante, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente", aunque dice que ahora su prioridad es la Comunidad.