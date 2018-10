Discursos reivindicativos, ovaciones y algún despiste: así ha sido la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias

La lluvia ha dado tregua en Oviedo. Mientras la reina letizia colocaba la insignia de los premios al rey Felipe. Dentro, la única persona presente en todas las ediciones, la reina Sofía, recibía la ya clásica ovación.

Muchos esperaban ver a Leonor, más después de que hace un mes tuviera su primer acto oficial en Covadonga y asistiera al desfile del 12 de octubre. Ha estado presente pero de otra manera. "Recuerdo con mucho afecto a la princesa de Asturias, nuestra presidenta de honor", señala Luis Fernández-Vega, presidente de la fundación.

Scorsese se ha acordado de "Cervantes, Goya, Unamuno, Picasso y Buñuel" para alertar contra el mal uso de las tecnologías en el cine. "Las películas de Luis Buñuel están más vivas y son más actuales que los tweets", asegura este galardonado.

Por ahí ha ido también la periodista Alma Guillermo Prieto, muy emotiva ha reivindicado el periodismo frente a las redes sociales y ha recordado a su compañero periodista asesinado hace año y medio.

Otra muerte, que nos atañe a todos, la de los océanos: Sylvia Earle ha dicho que aún se pueden salvar. Ha recordado a Magallanes y a Elcano. Ella formó parte del primer equipo de mujeres submarinistas investigadoras. "Me dijeron que, como mujer, no debería aspirar a ser científica o exploradora. Pero hay una gran diferencia entre no debería y no podría, asi que me convertí en científica y exploradora", destaca.

Y así, entre trajes típicos y algún despiste, se da cierre a la ceremonia hasta el año que viene.