La defensa de Montoro acusa al juez de prorrogar la instrucción del caso para "justificar su inactividad jurisdiccional"

La defensa de Cristóbal Montoro acusa al juez que le investiga, el magistrado Rubén Rus, de acordar prórrogas de la investigación para "justificar su inactividad jurisdiccional, tensionando la presunción de inocencia del investigado y extendiendo su inquietud ante la eventual respuesta penal hasta límites intolerables para una sociedad democrática".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, remitido este martes al titular de la Plaza Número 2 del Tribunal de Instancia de Tarragona, la defensa del exministro pedía al juez instructor Rubén Rus que no prorrogara seis meses más las instrucción, hasta julio de 2026, como hizo este miércoles, concretamente hasta el 26 de julio de 2026. En el auto, el magistrado argumenta que el levantamiento del secreto de las actuaciones ha provocado la presentación de decenas de escritos, lo que ha generado "una gran dificultad para la diligenciación de los mismos".

"Debemos recordar que el presente procedimiento se inició en agosto de 2018. Pese a que alguna de las acusaciones populares, con más sentido del humor que el deseable en un procedimiento de esta naturaleza, ha calificado esta instrucción como "embrionaria", lo cierto es que han pasado más de siete años, desde que se acordó la incoación del presente procedimiento", señala la defensa de Montoro.

El abogado afirma que desde que se levantó el secreto del sumario, en julio pasado, el juzgado de instrucción "ha tenido tiempo más que suficiente para, al menos, acordar las diligencias que considerara necesarias para continuar la investigación".

"No lo ha hecho", se lamenta la defensa de Montoro antes de recordar que prorrogar la instrucción por un plazo adicional, habida cuenta de la total ausencia de actividad investigadora del Juzgado de Instrucción durante los últimos meses de instrucción prorrogada, supondría una "flagrante vulneración" del derecho fundamental de su representado a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas.

La justificación del magistrado

En el auto al que tuvo acceso laSexta este miércoles, el magistrado explica que todavía no ha tomado declaración a Montoro y al resto de investigados debido a la presentación de estos escritos. Además, apunta que no se ha acordado la fecha para la toma de declaración de los investigados ni se han resuelto las peticiones realizadas por las partes, a la espera de que "todas las partes se den por plenamente instruidas".

El caso Montoro avanza con el seguimiento de los más de 32 millones que se habrían embolsado el exministro y sus colaboradores de confianza

En esta causa, que permaneció bajo secreto durante siete años, el instructor investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

El juez habla de una investigación "sumamente compleja" que ha "puesto de manifiesto la existencia de una presunta trama que gira en torno a la mercantil Equipo Económico", consultora cofundada por el propio Montoro, "que, mediando precio, se dedicaría a intervenir en el proceso legislativo, moldeando reformas legales a las necesidades de sus clientes".

El juez también acordó todas las diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la petición de un inventario de bienes del exministro, su mujer y de otros seis colaboradores. El magistrado solicita una serie de documentación de Equipo Económico, el despacho epicentro de la presunta trama de favores fiscales a empresas, sobre todo gasísticas, cuando Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda, así como información relativa al propio exdirigente 'popular'.

