El futuro de Sumar: la formación apuesta por continuar en medio de un debate interno sobre el cómo

El contexto Izquierda Unida, a través de Antonio Maíllo, ha pedido un cambio de nombre y forma porque el actual consideran que "no es capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas".

Izquierda Unida ha planteado la necesidad de reformular el funcionamiento de Sumar de cara a las próximas elecciones generales. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, sugiere un "lavado de cara" y un acuerdo que optimice su participación electoral. El documento político de IU critica que Sumar, en su forma actual, no logra unir a las organizaciones políticas, y propone una renovación para reorganizar a la izquierda frente a un PSOE que consideran incapaz de frenar a la derecha. Aunque IU sugiere un cambio de nombre, Lara Hernández, coordinadora de Sumar, cree que esto no alterará la situación. Mientras tanto, figuras como Mónica García minimizan las tensiones, pero otras, como Yolanda Díaz, aún no se pronuncian sobre los cambios propuestos.

Después de que Izquierda Unida hiciera público este viernes un documento político en el que ponía el foco en que el actual funcionamiento de Sumar debía cambiar, la pregunta ahora es qué futuro le espera a la formación de cara a las próximas elecciones generales.

Desde la coalición tienen claro que quieren presentarse, pero el debate está en el cómo. Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, apunta a un lavado de cara: "IU y las organizaciones que integran Sumar (...) llevamos tiempo explorando la posibilidad de un acuerdo que nos lleve en las mejores condiciones a las próximas elecciones".

Y como recoge el mencionado documento político, también ve necesario reformular un proyecto que a estas alturas consideran obsoleto: "Sumar, tal y como la conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas".

Una renovación, según defiende Maíllo, que busca reorganizar a la izquierda ante un PSOE al que ve incapaz de contener el crecimiento de la derecha: "Todo proyecto que se precie tiene que mostrar el orgullo por la defensa de lo público (...) frente a los titubeos permanentes del PSOE de un quiero y no puedo".

Entre las acciones a tomar, Izquierda Unida ha propuesto un cambio de nombre. Para Lara Hernández, coordinadora de Sumar, poner otra nomenclatura "no va a modificar las cosas".

Ahora bien, el descontento no es nuevo y aunque los partidos de la coalición admiten querer redirigir el proyecto, hay quien opta por rebajar la tensión como hizo Mónica García, ministra de Sanidad, en Al Rojo Vivo: "La espita que originó esta aglomeración de fuerzas progresistas (...) está más fuerte que nunca".

En cambio, otros como Yolanda Díaz aún no se pronuncian ante unos cambios que agitan a la izquierda y que abren nuevas incógnitas de cara a las elecciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.