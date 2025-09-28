Cronología del plantón de Begoña Gómez: de la expectación a las críticas tras no comparecer ante el juez Peinado

Los detalles El PP ha cargado tanto contra ella como contra el presidente del Gobierno hablando de "escaqueo" y de "matrimonio a la fuga". Los socialistas dudan de la instrucción del magistrado.

En los Juzgados de Plaza de Castilla, todas las miradas estaban puestas en la comparecencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante el juez Peinado. Sin embargo, Gómez no acudió, dejando su defensa en manos de sus abogados, amparándose en una circular de la Fiscalía que permite la representación legal en estos casos. La ausencia fue criticada por la oposición, mientras que el PSOE cuestiona la instrucción del juez. La defensa y la Fiscalía han solicitado el archivo de la causa por falta de delito, ya que los investigados no son funcionarios públicos, lo cual es necesario para malversar fondos.

Plaza de Castilla. Los Juzgados de Plaza de Castilla. Allí era donde apuntaban todas las miradas. El epicentro informativo. Donde estaba la noticia. El motivo, la comparecencia de Begoña Gómez con el juez Peinado. El nuevo cara a cara que la mujer de Pedro Sánchez, iba a mantener con el magistrado que instruye su causa. Pero no, no hubo cara a cara. No hubo encuentro. No hubo llegada alguna de la esposa del presidente del Gobierno.

No acudió, dejando tanto ella como el resto de investigados todo en manos de su equipo de abogados. Aludiendo, para ello, a una circular de la Fiscalía que indica que en ese tipo de procedimientos basta con que estén los equipos legales.

Iba a entrar por el garaje. El dispositivo policial en la calle, preparado. Incluso miembros de seguridad de Moncloa subieron hasta la sexta planta del Juzgado. El juez Peinado, según fuentes jurídicas, no se enteró de que los investigados no iban a acudir a la citación hasta el comienzo de la comparecencia.

"En ningún momento se ha planteado que mi representada tuviera que estar aquí", expresó Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, a su salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Al igual que ella, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, y Cristina Álvarez, su asesora, decidieron no acudir al lugar en unas ausencias que se contemplan en la ley del jurado popular que ha aplicado el propio Peinado.

El plantón, claro está, ha sido muy criticado desde la oposición. "Quien nada tiene que ocultar no se esconde", ha afirmado Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

Miguel Tellado, secretario general de los 'populares', habla de "escaqueo" y de un "matrimonio a la fuga": "La espantada de Begoña Gómez es una muestra más de los nervios del sanchismo y de su actitud obstruccionista hacia la Justicia".

Con la acusación pidiendo al juez la citación de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños como testigos, la Fiscalía y la defensa han solicitado el archivo de la causa por la ausencia de delito y porque los investigados no son funcionarios públicos, algo necesario para poder malversar fondos públicos.

Idea que defendió en laSexta Xplica el juez Castro: "El tribunal de jurado va a juzgar unos hechos que no revisten de carácter de delito. Si un funcionario público hiciera desde un teléfono oficial una llamada privada, según el señor Peinado, sería malversación de fondos públicos. Estoy seguro de que se está haciendo política a través de la justicia".

En el PSOE también se tienen dudas sobre la instrucción que ha realizado el juez Peinado. "¿Cuál es el objetivo que se busca? Una condena en el proceso, una en el procedimiento... No es la finalización de la sentencia última, sino que el propio proceso sea la condena para el entorno del presidente", ha dicho Carlos Martínez, líder socialista en Castilla y León.

De momento, tras el plantón de Begoña Gómez al juez Peinado, la instrucción que podría llevar a la mujer del presidente del Gobierno al banquillo sigue adelante.

