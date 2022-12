Según fuentes de la candidatura autonómica del PP, Cifuentes y Ballarín estuvieron reunidos tras conocer la candidata una noticia que publican los diarios 'ABC' y 'El Mundo', según la cual Ballarín está imputado desde enero por los delitos de prevaricación, falsedad de documento público y desobediencia por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid.

Según estas informaciones, Ballarín, concejal presidente del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, habría ordenado hacer un informe técnico "amañado" y "elaborado a la carta" para justificar una resolución municipal que evitaba cumplir una sentencia firme de 2007 que ordenó revertir la legalidad urbanística o derribar un aparcamiento.

El acuerdo al que llegaron Cifuentes, que hasta ese momento no tenía conocimiento de esta situación, y Ballarín, que negó estar imputado y aseguró que la querella está archivada, es que si se confirma la veracidad de la información y el hecho de la imputación, renunciará el acta de diputado.

En una entrevista esta mañana en Antena 3, la candidata del PP ha asegurado que se enteró de este asunto "ayer por la noche". "No lo sabía, porque sino (Ballarín) evidentemente no hubiera ido en las listas", ha asegurado Cifuentes, que desde su designación como candidata ha repetido que nunca llevaría imputados en su lista -aunque también reconoció que no la había hecho ella sino el PP de Madrid- y ha hecho firmar a todos los miembros de la candidatura un código ético que les obliga a renunciar si fueran imputados por delitos de corrupción.

En la entrevista, Cifuentes ha confirmado que habló con el concejal y diputado electo y que éste "niega la información que se ha publicado" y afirma que se trata de "una querella que está archivada". Cristina Cifuentes ha manifestado que "si se confirma la imputación, Álvaro Ballarín ha puesto su cargo a disposición".