Para el candidato socialista Pedro Sánchez, el cara a cara contra Mariano Rajoy puede ser la oportunidad de remontada, porque "será bastante importante si se confirma que hay tanto voto indeciso", según declara Manuel Campo Vidal.

No obstante, Rajoy ya ha dicho que no quiere un tono duro, y que prefiere un debate en el que no haya "agresividad". La posición del presidente puede ser más defensiva que la de Sánchez, que ha avisado que "hablaremos de paro, corrupción y desigualdad". Toni Aira, politólogo, la clave para Rajoy es "demostrar liderazgo y defender lo que ha hecho hasta ahora".

El lunes, en el especial de laSexta 14D: El bipartidismo debate, habrá una importante novedad como anuncia Ana Pastor, afirmando que "el equipo que hace las pruebas de verificación lo hará en directo por primera vez".

Pablo Iglesias y Albert Rivera no renuncian a tener algo de protagonismo y para ello han adelantado al domingo sus actos centrales de campaña.