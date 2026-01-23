El Congreso cita a Feijóo el lunes 2 de febrero en la comisión de investigación por la DANA

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo interviene durante el pleno del Congreso de los Diputados este miércoles.

Los detalles La Mesa también acuerda la comparecencia de José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, para el próximo lunes 9 de febrero.

Alberto Núñez Feijóo tendrá que acudir a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana, en la que murieron 230 personas. La Mesa de la comisión, órgano en el que PSOE y Sumar tienen mayoría, ha acordado citar al líder del PP el próximo lunes 2 de febrero a las 11:00 horas.

Ese mismo día, a las 15:30 horas, también ha sido llamada a comparecer Amparo López, trabajadora del servicio de emergencias 112. Para el próximo lunes 9 de febrero, la comisión cita a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón, a las 15:30 horas.

Esa comparecencia se producirá casi un mes después de la declaración de Feijóo ante la jueza de la DANA, donde el jefe de la oposición reconoció que Mazón no le informó sobre el operativo de la Generalitat el día de la DANA. En esa larga comparecencia de más de cinco horas, Feijóo admitió que no sabía dónde estaba Mazón antes del envío del Es-Alert y que se enteró a través del expresident que había fallecidos en Utiel a las 23:30 horas de aquel 29 de octubre.

Esa declaración también la realizó desde el Congreso de los Diputados, aunque en este caso de forma telemática. Feijóo contó a la jueza que se puso en contacto con el entonces president de la Generalitat al ver teletipos de las agencias de comunicación sobre la situación de la DANA, escribiendo también a Emiliano García-Page y Juanma Moreno, presidentes de Castilla-La Mancha y Andalucía, para interesarse por la situación que atravesaban las regiones más afectadas por la emergencia además de la Comunitat Valenciana.

Es más, reconoció -sin decirlo directamente- que notó más preocupado a García-Page que a Mazón. El jefe de la oposición explicó que después de la DANA habló con Mazón y este le dijo que era imposible avisar de lo que se desconoce, porque carecía de información de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Feijóo se ha sumado a la teoría del apagón informativo, un bulo ya desechado por la jueza y por la Audiencia de Valencia.

Feijóo insistió en la responsabilidad del Gobierno central, especialmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la AEMET, aseverando que se tendría que haber declarado la emergencia nacional.

