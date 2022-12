Cuestiones organizativas, es el motivo que alegaba un centro perteneciente al Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad para negarle a uno de sus trabajadores que entrara una hora más tarde por la mañana para llevar a su hijo a la guardería. "No pueden prevalecer las dificultades organizativas alegadas por la empresa en el juicio sobre la protección jurídica de la familia que deben garantizar los poderes públicos" alegaba.

Por su parte, el abogado del padre, José Manuel Fernández, defendía que "los compañeros declararon en el juicio y manifestaron que básicamente no había ningún problema a la hora de flexibilizar". Para los sindicatos, la sentencia, que no admite recurso, marca un antes y un después en España. "Es un hombre que quiere ejercer los derechos a la conciliación. Algo que todavía no se da muy a menudo en este país" afirma Marian Mur, Portvaoz de CSIF.

La conciliación laboral y familiar es aún un asunto que está muy presente en esta campaña electoral. Los candidatos ya han anunciado sus propuestas en esta materia. Por ejemplo, en los permisos de paternidad.

El Partido Popular quiere mantenerlo tal y como está, es decir, dos semanas para el padre y 16 para la madre mientras que el Partido Socialista propone mantener los cuatro meses de permiso de la madre y subir el del padre a cuatro semanas.

Los nuevos partidos también quieren realizar cambios. El partido de Albert Rivera apuesta por un permiso de nacimiento de 26 semanas de las cuales, ocho serían para el padre, otras ochos para la madre y las diez restantes se compartirían entre ambos.

Podemos propone subir el permiso a 18 semanas para cada uno, ninguna tranferible entre los padres, y ,solo las séis primeras tras el nacimiento deben de estar de permiso los dos a la vez, el resto se pueden organizar como quieran.

Sindicatos y asociaciones confirman que la conciliación laboral y familiar sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en derechos laborales.