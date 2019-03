La Comunidad de Madrid no pondrá una pantalla gigante en Sol tras la oposición de Cifuentes

El presidente madrileño, Ignacio González, ha dicho que no se instalará finalmente la pantalla gigante en la Puerta del Sol para retransmitir la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid porque la Delegación de Gobierno cree que puede haber incidentes, algo que él no comparte.



"Nosotros no vemos este problema de que las aficiones son muy violentas, todo lo contrario, pero dado que ellos son los responsables y los expertos en este asunto, no instalaremos la pantalla", ha dicho el presidente regional a los periodistas a su llegada al Palacio de Cibeles, donde la alcaldesa, Ana Botella, entrega las Medallas de Oro de la ciudad.

Ignacio González ha explicado que la Comunidad de Madrid pretendía "hacer una fiesta del deporte" el día 24 de mayo frente a la Puerta del Sol para celebrar que por vez primera Madrid tiene "la suerte de tener a los dos equipos mejores del mundo" así como "unas aficiones extraordinarias".



Según ha explicado el presidente regional, a la Delegación del Gobierno le compete tomar decisiones sobre seguridad ciudadana y su máxima responsable, Cristina Cifuentes, "parece no ver" que ambas aficiones son extraordinarias y considera que puede haber "graves incidentes". "A la vista de esta posición, no instalaremos la pantalla", ha aseverado. "Quiero decir que creo que tenemos dos magníficas aficiones: lo han demostrado a lo largo de muchos años (...) y estoy seguro de que van a tener un comportamiento ejemplar el día 24, gane quien gane", ha apostillado el presidente regional.