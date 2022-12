Colau, que preside el plenario, ha argumentado que "la sensibilidad de muchos de los presentes estaba alterada" e impedía el desarrollo con normalidad de la sesión. "Aquí he visto cosas que no había visto nunca.

He visto a todo un grupo municipal llorando. He visto a muchas personas alteradas y he oído a muchos grupos municipales anunciar que retirarían proposiciones y dejarían de hacer debates que estaban previstos", ha señalado la alcaldesa.

"Yo creo que, en ejercicio de mi responsabilidad plena sobre este pleno, lo más responsable que puedo hacer es suspender para que se pueda retomar cuanto antes mejor", ha señalado Colau, que ha invitado a la junta de portavoces a reunirse para decidir qué día volverán a celebrar la sesión.

Mientras los portavoces del PSC, PP y Ciudadanos han manifestado vehementemente su rechazo a la suspensión del pleno, los de las fuerzas independentistas se han mostrado de acuerdo. El portavoz de PDeCAT, Jaume Ciurana, se ha limitado a decir que estaban de acuerdo y ha recordado que ya habían decidido retirar sus iniciativas.

La presidenta del grupo de Ciudadanos, Carina Mejías, ha pedido a la alcaldesa "reconsiderar la decisión" porque cree que la suspensión del pleno "aplaza decisiones que afectan a los barceloneses". "Todos somos mayores y responsables para tener un debate sereno y para discrepar sin pelearnos", ha dicho la presidenta de Ciudadanos.

En nombre de los republicanos, Jordi Coronas ha reconocido que, "tal y como se ha ido desarrollando, probablemente ya no tiene sentido continuar" el pleno, aunque no han pedido formalmente suspenderlo.

Por su parte, el presidente del PSC, Jaume Collboni, ha asegurado que no estaban "de acuerdo en que se suspenda el pleno" porque es "una falta de respeto a la institución, a los ciudadanos, a los concejales y a las entidades presentes en el pleno".

Sin embargo, Collboni ha querido expresar "un recuerdo para Quim Forn" y "calor para los concejales de ERC en un día difícil por haber judicializado la política". Alberto Fernández Díaz, del PP, ha acusado a la alcaldesa de "promover un particular golpe de estado municipal", de "alinearse otra vez con el independentismo y de convertirse en colaboradora necesaria de la secesión".

Por su parte, la presidenta del grupo de CUP-Capgirem, María José Lecha, ha cargado contra los partidos constitucionalistas porque, en su opinión, "está claro que se ha judicializado la política por tres grupos presentes en este plenario", en referencia a PSC, Ciudadanos y PP.