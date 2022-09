La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado "punto por punto" en sus declaraciones sobre el máster y ha asegurado que no va a dimitir de su cargo porque no ve razón para ello, no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido "absolutamente en nada".

Cifuentes ha sido tajante al negar esa posibilidad en una comparecencia ante los periodistas poco antes de inicio de la Convención Nacional que el PP va a celebrar en Sevilla durante el fin de semana.

Una comparecencia después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, asegurara hoy que no existe registro del acta de la defensa de su trabajo de fin de máster y, por tanto, no podía confirmar que "haya tenido lugar".

Frente a ello, Cifuentes ha ratificado que cursó, terminó y presentó su trabajo de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que no ha mentido "absolutamente en nada". Tras recordar que comparecía hoy por tercera vez en tres días para informar de esta polémica, ha ratificado "punto por punto" todo lo que ha venido explicando.

"No he cometido absolutamente ninguna ilegalidad", ha subrayado antes de precisar que eso lo mantiene ante los periodistas, en sede judicial "o donde sea necesario".

En ese sentido, ha repetido que cursó un máster de postgrado en 2011-2012 y ha expresado su deseo de que "se llegue hasta el final" y se pueda aclarar un asunto que ha dicho que está haciendo mucho daño a la Universidad, a ella misma y a la institución de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña ha insistido en que no va a dimitir porque no hay ninguna razón y que son los grupos de la oposición los que quieren no ahora, sino desde hace bastantes meses, que adopte una decisión como esa.