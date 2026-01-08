Ahora

Cambios en Navarra

Chivite confirma su remodelación de Gobierno para dar un "nuevo impulso" a la legislatura: Javier Remírez, nuevo vicepresidente e Inma Jurío, consejera de Interior

Los detalles La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha cesado a su vicepresidente primero, Félix Taberna, y a la portavoz y consejera de Interior, Amparo López, en su primera gran remodelación de Gobierno desde que fue elegida en 2019.

Chivite ha nombrado al senador socialista Javier Remírez vicepresidente y portavoz del Gobierno foral, y a la exparlamentaria socialista y hasta ahora secretaria general de la Delegación del Gobierno en Navarra, Inmaculada Jurío, consejera de Interior y Función Pública.

La presidenta navarra ha explicado en rueda de prensa que esta remodelación "no se debe a la gestión", sino a la intención de "dar un nuevo impulso" a la acción de Gobierno. Una remodelación que viene provocada por su estrecha relación con el que era secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien la Justicia lo investiga por cobrar mordidas.

Como ya adelantó 'Diario de Navarra' este miércoles, Chivite va a prescindir de dos pesos pesados de su Gobierno: del vicepresidente primero, Félix Taberna, y de la portavoz y consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López.

Ambos, se encuentran al frente de consejerías que corresponden al ala socialista del ejecutivo regional, mientras que el resto de las seis del PSN-PSOE no sufrirán ningún cambio. Tampoco lo harán los departamentos que pertenecen a los socios de coalición, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Desde que Chivite tomó posesión por segunda vez como presidenta de Navarra en 2023, su Ejecutivo ha afrontado dos cambios, a los que se sumarán los mencionados.

Las modificaciones anteriores afectaron al consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, al convertirse en secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. A él le sustituyó Patricia Fanlo quien hace aproximadamente un año fue cesada por la misma Chivite, dando paso a Juan Luis García al frente del departamento.

