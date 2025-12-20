Chistorras, un apagón y hasta un Peugeot: el spot navideño del PP gallego lleno de referencias contra el PSOE

Los detalles La felicitación del PP gallego, en la que aparecen Feijóo y Rajoy con Rueda cocinando, son un cúmulo de guiños a los asuntos más polémicos que rodean a los socialistas.

La tensión política persiste incluso en Navidad, reflejándose en las felicitaciones navideñas entre el PSOE y el PP. Un ejemplo de ello es el anuncio navideño del PP en Galicia, cargado de indirectas hacia los socialistas. En el spot, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, aparece cocinando la cena de Navidad junto a Mariano Rajoy, mientras lanzan críticas al PSOE. Referencias al caso Koldo, comentarios sobre apagones y un Peugeot mal aparcado son algunos de los elementos que utilizan para enviar mensajes críticos. La creciente crispación política se manifiesta incluso en estos mensajes festivos, que deberían estar llenos de paz y amor.

La tensión política no descansa. Ni en Navidad. Ni siquiera en las felicitaciones navideñas. Ni en esos mensajes que deben estar cargados de paz y amor hay relajación. Hay una leve disminución de las fricciones entre el PSOE y el PP. La prueba de esto, el anuncio navideño de los 'populares' en Galicia.

Un anuncio, un spot, que está cargado de 'guiños'... contra los socialistas. Que es un zasca tras otro al PSOE en cada segundo de metraje en la felicitación. En una en la que aparece Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, con presencia de Mariano Rajoy y de Alberto Núñez Feijóo. "Mejor la cocina de Rueda que la del CIS", dice el líder del PP.

Porque Rueda se pone el mandil. Se pone a cocinar. A hacer la cena de Navidad para toda Galicia. Y con Rajoy como pinche, los comentarios sobre los asuntos más polémicos que rodean al PSOE son constantes.

"Eso es en el 1º Izquierda, en el uno", dice Rueda cuando llegan invitados con chistorras. Con unas chistorras en referencia al caso Koldo que acaba con una pregunta del líder de los gallegos: "¿Pero este no estaba en prisión?"

Hay hasta un apagón, ante el que Rueda se muestra tranquilo diciendo que están "en buenas manos". También un invitado que dice si puede entrar con el perro. "¿El perro? Ah sí, con ese perro sí", responde el presidente de la Xunta.

Incluso hablan de un Peugeot mal aparcado en la calle, del que se preguntan quién es el dueño. "Vaya banda", dice Rueda.

Y es que ni siquiera las felicitaciones de Navidad, en plena época navideña en la que se exponen los buenos deseos y un feliz año, se libran de la cada vez más creciente crispación política.

