Los 'cazadores de montaña', la élite del Ejército español que Robles podría enviar a Groenlandia

El Regimiento de Infantería América 66, conocido como los 'cazadores de montaña', es la élite del Ejército español, compuesto por 513 militares expertos en operar en condiciones extremas. Cada año, participan en el ejercicio 'Infierno Blanco', donde practican rescates y combates en la nieve. Durante estos entrenamientos, simulan situaciones de combate real, camuflándose y moviéndose entre nieve, hielo y roca con precisión, lo que pone a prueba su resistencia física y mental. Si se aprobara el despliegue de tropas en Groenlandia, este regimiento sería el encargado de garantizar que España esté preparada para un posible combate en condiciones árticas.

Cada año realizan un ejercicio conocido como 'Infierno Blanco', y en laSexta nos hemos metido en uno de sus entrenamientos. En ellos, tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, recrean rescates de compañeros capturados. Camuflados entre la nieve, esperan su momento para disparar y, tras el impacto, emerge el resto del grupo.

Los disparos del enemigo no cesan, por lo que toca acudir a las trincheras. Rifle en mano, buscan a su objetivo, momento en el que el riesgo es máximo. Se mueven por la nieve, hielo y roca, todo a la vez, con movimientos precisos, ya que un descuido les puede costar la vida. De esta forma, ponen a prueba su resistencia física y mental, siempre preparados para situaciones como un posible envío de tropas a Groenlandia.

En caso de que se llevase a cabo un despliegue de tropas, acudiría, en primer lugar, personal de reconocimiento y después los soldados más especializados para garantizar que si la situación se complicara hasta un combate real sobre la nieve, España estaría preparada.

