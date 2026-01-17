Ahora

Más de 500 militares

Los 'cazadores de montaña', la élite del Ejército español que Robles podría enviar a Groenlandia

Los detalles Los 513 militares que componen el Regimiento de Infantería América 66 están preparados para vivir, moverse y combatir en condiciones extremas.

Soldados españoles
El Regimiento de Infantería América 66, la élite del Ejército español, sería el que acudiría si se aprobara el despliegue de tropas españolas en Groenlandia. Los llamados 'cazadores de montaña' son 513 militares que están preparados para vivir, moverse y combatir en condiciones extremas.

Cada año realizan un ejercicio conocido como 'Infierno Blanco', y en laSexta nos hemos metido en uno de sus entrenamientos. En ellos, tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia, recrean rescates de compañeros capturados. Camuflados entre la nieve, esperan su momento para disparar y, tras el impacto, emerge el resto del grupo.

Los disparos del enemigo no cesan, por lo que toca acudir a las trincheras. Rifle en mano, buscan a su objetivo, momento en el que el riesgo es máximo. Se mueven por la nieve, hielo y roca, todo a la vez, con movimientos precisos, ya que un descuido les puede costar la vida. De esta forma, ponen a prueba su resistencia física y mental, siempre preparados para situaciones como un posible envío de tropas a Groenlandia.

En caso de que se llevase a cabo un despliegue de tropas, acudiría, en primer lugar, personal de reconocimiento y después los soldados más especializados para garantizar que si la situación se complicara hasta un combate real sobre la nieve, España estaría preparada.

