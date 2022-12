"Aspiro a convocar elecciones en el año 2020, a agotar la legislatura"

"El principal mandato de la moción de censura es regenerar la vida democrática", así ha justificado Pedro Sánchez su intención de agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020. Según ha dicho el presidente del Gobierno, para él es esencial "ir a un proceso de normalización, gobernar con el Congreso, de la mano de comunidades y ayuntamientos y sacar muchas leyes que el anterior gobierno vetó".

"Espero reunirme con el señor Torra a principios del mes de julio"

Pedro Sánchez considera "razonable" acercar a los políticos presos a cárceles más próximas a sus lugares de origen una vez finalice la fase de instrucción del proceso en el que están inmersos.

Además, según ha dicho, espera mantener una reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a principios de julio. Sobre este encuentro, Sánchez ha dicho que "lo fundamental es activar mecanismos que desde 2011 están apagados".

"La justicia es igual para todos, no hay nadie por encima de la ley y esa ley se cumple para todos"

Después de que Iñaki Urdangarin haya entrado en la cárcel por el caso Nóos, Sánchez ha insistido en que "cree en el funcionamiento del estado democrático" y que la ley "es igual para todos".

Sobre Màxim Huerta: "Probablemente no le hubiera nombrado si hubiera conocido todo, pero creo que ese debate ya es pasado"

Sánchez ha reconocido que "probablemente" no habría nombrado a Màxim Huerta como ministro de Educación y Deporte si hubiera conocido que Hacienda le había sancionado por fraude fiscal. Ha asegurado, no obstante, que ese debate sobre el nombramiento del dimitido Huerta ya es "pasado" y ha garantizado que la política española está en una "nueva era" con un mandato de "regeneración democrática" que piensa cumplir y del que no se va a separar durante su mandato.

"La indiferencia con el Aquarius se pudo convertir en una auténtica tragedia humanitaria"

Tras la llegada de los migrantes del Aquarius, Sánchez ha dicho que sólo contiene "una llamada a la solidaridad del conjunto de la Unión Europea". Además, ha destacado que se jugaba con el dilema de "si una sociedad tan solidaria permanecía indiferente al drama que tenía muchos visos de convertirse en tragedia".

"Vamos a luchar contra el terrorismo machista"

Sánchez ha asegurado el compromiso del Gobierno para luchar contra el "terrorismo machista" y también ha recordado que sobre todo van a cumplir con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se firmó en el Congreso. "Por supuesto, si hay un compromiso de mi gobierno es luchar contra ese terrorismo machista, no solamente en mi persona sino en la persona de a vicepresidenta del Gobierno. Ella se va a encargar en primera persona de materializar esa lucha contra la violencia de género", ha dicho.

"Después de 40 años, España no se puede permitir símbolos que separen a españoles; el Parlamento en 2017 dijo que se exhumaran los restos de Franco"

Los restos de Franco podrían ser retirados del Valle de los Caídos y sobre esto, Sánchez ha recordado que "el Parlamento dijo que se exhumaran los restos de Franco para hacer un memorial de reconciliación". También ha subrayado que "no es cuestión de abrir heridas, sino lo contrario" y ha apelado a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, incluido el PP.

"Mi compromiso es que haya una RTVE que no esté al dictado de ningún partido"

Pedro Sánchez ha remarcado que "el Gobierno respetará el acuerdo parlamentario de composición y renovación de RTVE", no obstante, ha puntualizado que si el Congreso no materializa un acuerdo sobre la renovación, "el Gobierno de España no va a mirar para otro lado".

"Nunca voy a decir que el PP es un partido corrupto, espero es que renueve su liderazgo en julio"

Con la incógnita sobre quién será el nuevo líder del Partido Popular todavía en el aire, Pedro Sánchez ha explicado que la relación que tienen es con el portavoz parlamentario del Partido Popular. Además, ha explicado que "nunca" va a decir que el PP es una formación corrupta porque "hay muchos militantes que se avergüenzan de los casos de corrupción y se deben asumir responsabilidades" y que "el PP es clave en el sistema político español".

Sánchez dice que el Gobierno estudia "si hay suficientes recursos" para eliminar el copago farmacéutico a pensionistas

Sánchez, ha confirmado que el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas, como había avanzado horas antes la ministra de Sanidad, Carmen Montón, que advertía que está en "la hoja de ruta" pero que llevará "varios meses".