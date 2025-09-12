Carlos Mazón anuncia una nueva remodelación de su Consell tras la salida de Gan Pampols

El contexto El presidente de la Generalitat valenciana llevará a cabo nuevos cambios en su Govern, que sigue inmerso en plena polémica por la gestión de la DANA y la causa judicial abierta.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que el próximo 5 de noviembre llevará a cabo una nueva remodelación de su Consell tras la salida del actual vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols.

Mazón ha hecho este anuncio este viernes en una comparecencia en la que ha adelantado que también que el teniente general retirado asistirá el 4 de noviembre a su último pleno del Gobierno valenciano; un día después, el president anunciará la composición de su nuevo Ejecutivo autonómico.

El president de la Generalitat ha recordado que el fichaje de Gan Pampols tenía fecha de entrada (concretamente en noviembre, en la primera remodelación del Consell tras la DANA del 29 de octubre) y de salida, prevista para el tramo final de este año.

La jueza de la DANA cita como testigo a su número dos

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA invitó este jueves a declarar como investigado al president de la Generalitat y citó como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero.

Sin palabras y sin vergüenza, el descaro de Mazón para no responder por los audios que prueban que Pradas mintió

La instructora acordó unir al procedimiento la carta abierta publicada por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la DANA, pero no la citará a declarar como testigo, como pedía la acusación popular que ejerce Podemos.