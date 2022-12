Margallo afronta su cara a cara con Junqueras con un objetivo: "ser capaz de transmitir los inconvenientes que tendría un error que sería fatal". Los contrincantes dicen que van en son de paz, "de buen rollo", como asegura Artur Mas.

Lo que no le entra en la cabeza a Fernández Díaz es que no quieran ser españoles pero sí europeos. Porque pagar, dice, tendrían que pagar igual. "Serían solidarios con todos los países de Europa, pero no con los aragoneses, los andaluces o los extremeños".

Borrell cree que el asunto se ha ido tanto de las manos, que ya ni siquiera sirve de nada la lógica. "Llega un momento en que estamos ante una actitud religiosa".

Y como ese es su terreno, el arzobispo de Valencia está dispuesto a echar una mano rezando por la unidad de España. Iceta cree que no es la mejor vía. "Esto no lo arreglamos con oraciones, sino con una reforma constitucional como la que proponemos los socialistas".

Hoy en el Senado, los nacionalistas han pedido explicaciones por la polémica del corralito. Por su parte, Vargas Llosa ve a un Cataluña independiente como "un país marginado y gobernado por mediocridades".