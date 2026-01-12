Brecha abierta en el Gobierno de coalición por los contratos de alquiler que Sumar pide congelar frente a los socialistas que hacen un guiño a los caseros

¿Por qué es importante? Este año vencen más de 630.000 contratos de alquiler en España, casas en las que viven cerca de 1.600.000 personas que están expuestas a que les suban el alquiler de forma desproporcionada, en algunos casos hasta del doble.

El Gobierno enfrenta tensiones internas por las políticas de vivienda, especialmente ante el vencimiento de más de 630.000 contratos de alquiler en España. Sumar propone congelar los alquileres con una prórroga automática de tres años, pero el presidente Sánchez ha optado por incentivar fiscalmente a los propietarios que no aumenten los precios, permitiéndoles desgravarse el 100% del IRPF. Esta medida ha sido criticada por los socios de Gobierno, quienes abogan por una intervención más directa. Sánchez también ha propuesto limitar el alquiler de habitaciones y regular los alquileres de temporada para combatir el fraude, presentando estas medidas en el marco de la Operación Campamento.

Guerra interna en el Gobierno a cuenta de las políticas de vivienda. A cuenta de cómo resolver un problema monumental que está a punto de estallar porque más allá del drama general, este año vencen más de 630.000 contratos de alquiler en España. Casas en las que viven cerca de 1.600.000 personas que están expuestas a que les suban el alquiler de forma desproporcionada. En algunos casos hasta del doble.

Para ellos, Sumar lleva meses pidiendo la congelación: una prórroga automática del contrato de alquiler durante tres años para que durante ese tiempo no les puedan subir el precio. Pero Sánchez ha optado este lunes por una medida distinta. El presidente del Gobierno ha anunciado que los caseros que no suban el precio en la renovación de esos contratos de alquiler podrán desgravarse el 100% en el IRPF de los ingresos que generen. A los socios de Gobierno no les ha gustado nada este guiño a los caseros y ya han anunciado que no la van a apoyar.

Sánchez intenta disuadir a los propietarios de subir los alquileres vía incentivo fiscal. "Les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% del IRPF", ha afirmado este lunes. Es decir, que los propietarios no paguen IRPF sobre los ingresos derivados del alquiler, si deciden congelar el precio. Medida que no ha gustado nada en Sumar que, dice, no apoyará.

"No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de premios, de regalos fiscales a los propietarios y creemos que lo que hay que hace es decretar una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año", ha declarado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El presidente del Gobierno ha propuesto, además, limitar el cada vez más frecuente alquiler de habitaciones y aplicar mecanismos de control de rentas en zonas tensionadas. "La renta total del conjunto de habitaciones no va a poder superar la renta del contrato de la vivienda completa", ha afirmado Sánchez.

La última medida que ha anunciado busca regular los alquileres de temporada para luchar contra el fraude. "Para ello vamos a fijar condiciones estrictas y establecer un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal", ha agregado. El presidente ha hecho estas tres propuestas desde las obras de la Operación Campamento, por la que se levantarán más de 10.700 viviendas públicas.

