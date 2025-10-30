Bolaños denuncia el "acoso" y "violencia verbal" contra Sánchez en el Senado: "Ni rozan a un presidente honesto"

Félix Bolaños saluda a Pedro Sánchez a su llegada al Senado para comparecer en la comisión de investigación por el caso Koldo

¿Qué ha dicho? El ministro señala al PP como "responsable único" del que considera el "descrédito definitivo" que sufre la Cámara Alta. "No les importa arrastrar las instituciones democráticas por el barro", lamenta.

El tono de las preguntas en la comisión de investigación del caso Koldo hacia Pedro Sánchez ha enfadado a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, quien denunció en X el "acoso, violencia verbal y grosería" sufridos por el presidente del Gobierno. Bolaños responsabiliza al Partido Popular de arrastrar las instituciones democráticas "por el barro", aunque asegura que las preguntas no afectan a un "presidente honesto". Sánchez, acompañado por Bolaños y otros colaboradores, calificó la comisión como un "circo" y una "comisión de difamación", criticando la falta de imparcialidad y sentido común durante la sesión.

El tono de las preguntas de los miembros de la comisión de investigación del caso Koldo a Pedro Sánchez ha provocado el enfado de Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que denuncia el "acoso, la violencia verbal, la grosería y el intento de encerrona" que dice haber sufrido el presidente del Gobierno.

Para Bolaños, la "responsabilidad única" es de un Partido Popular al que -asegura- "no le importa arrastrar las instituciones democráticas por el barro". Eso sí, sentencia defendiendo que estas preguntas ni siquiera "rozan a un presidente honesto".

El ministro de la Presidencia ha acompañado a Sánchez al Senado, al igual que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y un asesor del presidente, el director del Departamento de Asuntos Institucionales de Presidencia del Gobierno, Iván García Yustos, quien suele acompañarle cuando acude al Congreso o al Senado.

Sánchez tacha la comisión de "circo"

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha tachado la comisión de investigación como "comisión de difamación", una afirmación que se ha dado con la intervención de la senadora de UPN María Caballero, marcada por las continuas interrupciones y las llamadas de atención del presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez', al presidente del Gobierno.

"Me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión", ha ironizado Sánchez, que ha apostillado, por si no había quedado claro, que se trataba de "un sarcasmo". "Yo creo que esto es un circo", ha lamentado el presidente del Gobierno, que cree que "el sentido común no ha existido" dentro de esta comisión de investigación.

