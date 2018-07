Barreda: "Rubalcaba no podía haber hecho peor las cosas"

POLÉMICA EN TORNO A LA SECRETARÍA DEL PSOE

El expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José María Barreda ha criticado el modo en el que en el PSOE se está gestionando la sucesión del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Peor, imposible, No se puede dimitir y no dimitir, no se puede ser confuso, no se puede saltar los estatutos a la torera".