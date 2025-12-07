Ahora

Ante los "incumplimientos"

Barómetro laSexta | El 55,5% de los encuestados cree que "no es adecuado" que Sánchez se muestre dispuesto a reunirse con Puigdemont

Los detalles Un 55% de los votantes cree que fue "inadecuado" que el presidente del Gobierno reconociera los "incumplimientos" con la formación catalana por parte del Ejecutivo, según el barómetro de laSexta, que se basa en los datos del instituto Invymark.

Barómetro de laSexta del 7 de diciembre de 2025
La ruptura entre PSOE y Junts ya es una realidad. El panorama político en España es de lo más tenso y más desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la formación catalana, Carles Puigdemont, emprendieron caminos diferentes. Por su parte, el socialista reconocía "incumplimientos" e intentó reconducir las negociaciones y la legislatura aprobando un real decreto con algunos de los acuerdos adoptados.

Tras reconocer que los socialistas no han cumplido con lo pactado y según el barómetro de laSexta, que se basa en los datos del instituto Invymark, un 55% de los encuestados señala que es inadecuado el mensaje del jefe del Ejecutivo, frente a un 44,7% al que le parece bien.

Es así para una amplia mayoría de los seguidores socialistas y de Sumar, frente a los seguidores de PP y de Vox, que lo consideran inadecuado.

Asimismo, un contundente 53,6% asegura que el PSOE no debe cumplir todo lo pactado con la formación catalana. Al contrario, un 45,5% cree que los socialistas tienen que dar el paso y formalizar los objetivos que se propusieron.

Eso sí, este mismo dato en Cataluña cambia, como no podía ser de otra manera. Más de un 70% (70,7%) considera que sí que se debería cumplir con lo pactado.

Hace unos días, Sánchez se mostró dispuesto a reunirse con el líder de Junts, si ambas partes retoman el diálogo, después de que el partido independentista catalán rompiera relaciones con el Ejecutivo. Esta decisión no ha sentado del todo bien a la ciudadanía encuestada y es que un 55,5% de los votantes opina que no es adecuado que se reúnan.

Mientras, un 44,4% cree que debería darse esta unión y se decanta por el "adecuado". En cuanto a estos resultados, los que despuntan con un 100% de los votos en contra son los votantes de Vox.

