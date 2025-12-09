Barómetro laSexta | El 55% de los españoles cree que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones

Los detalles Según los datos del barómetro de laSexta, prácticamente el 100% del votante socialista quiere que se mantenga. El 97,5% de los socialistas no quieren que el jefe del Ejecutivo adelante elecciones, frente al 2,5% que sí quiere que lo haga.

El barómetro de laSexta revela que la mayoría de los votantes creen que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones, con un 55% a favor frente a un 44,6% que opina que debería agotar la legislatura. Entre los votantes socialistas, un 97,5% prefiere que Sánchez no anticipe los comicios, mientras que el 99,2% de los votantes del PP y el 100% de Vox desean lo contrario. Respecto a una posible moción de censura de Feijóo, la mayoría se opone, aunque un 94,2% de los votantes del PP y un 57,6% de Vox la apoyan. Feijóo es el líder mejor valorado con un 4,2, seguido por Sánchez con un 3,6. Si se celebraran elecciones ahora, el PP ganaría con un 33,2% de los votos.

Según el barómetro de laSexta, la mayoría de los votantes cree que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. Un 55% frente al 44,6% que considera que debe aguantar hasta agotar la legislatura. Según estos datos, prácticamente el 100% del votante socialista quiere que se mantenga. El 97,5% de los socialistas no quieren que el jefe del Ejecutivo adelante elecciones, frente al 2,5% que sí quiere que lo haga.

En el caso de Sumar, sus votantes lo tienen claro: no quieren que Sánchez anticipe las elecciones. Por otro lado, en los partidos de derecha y extremaderecha su opinión es distinta. El 99,2% de los votantes del PP consideran que Sánchez debe adelantar las elecciones generales mientras que un 0,8% consideran que no. En cambio, el 100% de los votantes de Vox quieren que el líder del PSOE convoque elecciones ahora.

A la pregunta de si Feijóo debería presentar una moción de censura, la mayoría cree que no. Pero al contrario que en el anterior, la gran parte de los votantes del PP apoya que la presente (94,2%). En el caso de los votantes de Vox, el 57,6% cree que Feijóo debe presentar una moción contra el Gobierno, frente al 42,4% que no lo ve tan claro.

En cambio, tan solo el 2,1% de los votantes del PSOE creen que el líder del Partido Popular debe presentar una moción de censura. El 97,9% de los socialistas considera que no debería de presentarla. Finalmente, los de Sumar no creen que debería hacerlo.

Feijóo se convierte en el líder mejor valorado

Crece la distancia entre PP y PSOE. Si hubiese elecciones ahora, los populares ganarían con el 33,2% de los votos, mientras que los socialistas no llegarían ni al 30%. Este cambio en la intención de voto se refleja también en la valoración de los candidatos. Según último barómetro de laSexta, Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en el mejor valorado, seguido por Pedro Sánchez y, en tercer lugar, Santiago Abascal.

Aunque ninguno de los principales líderes políticos aprueba para los españoles, Feijóo se sitúa a la cabeza con una puntuación de 4,2 y Sánchez pasa a segundo lugar con un 3,6. Después está Abascal con un 3,06, seguido muy de cerca por Yolanda Díaz, que tendría un 3,05.