Azcón adelanta las elecciones en Aragón al 8 de febrero tras el 'no' de Vox a los presupuestos

Los detalles El presidente aragonés, Jorge Azcón (PP), disolverá las cortes el próximo lunes 15 de diciembre tras fracasar las negociaciones presupuestarias con Vox, según detallan fuentes 'populares' a laSexta.

Aragón celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero, según han confirmado fuentes del Partido Popular a laSexta. El presidente aragonés, Jorge Azcón, disolverá las cortes el próximo lunes 15 de diciembre tras fracasar las negociaciones presupuestarias con Vox, con cuyo líder autonómico, Alejandro Nolasco, se ha reunido durante la mañana de este viernes.

De esta forma, Aragón se convertirá en la cuarta comunidad autónoma gobernada por el PP que va a las urnas en los próximos tres meses y la tercera que lo hace por el bloqueo de Vox a sus cuentas públicas. El PP protagoniza un gran ciclo electoral que arranca el 21 de diciembre con comicios en Extremadura y continúa con elecciones en Aragón el 8 de febrero, en Castilla y León en el mes de marzo y en Andalucía en junio. De todas ellas, Andalucía es la única que lo hará agotando la legislatura. Los otros tres comicios han sido provocados directamente por la negativa de la formación de Santiago Abascal en las respectivas negociaciones presupuestarias.

*Noticia en ampliación.

