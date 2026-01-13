Ayuso y su férrea defensa a Julio Iglesias: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán (...) Madrid jamás contribuirá a su desprestigio"

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cierra filas con el cantante Julio Iglesias, acusado de abusos sexuales por varias de sus trabajadoras en Punta Cana y Bahamas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido a Julio Iglesias ante las acusaciones de abusos sexuales y laborales en República Dominicana y Bahamas. Ayuso ha criticado el silencio de la ultraizquierda respecto a las mujeres violadas en Irán y ha asegurado que Madrid no contribuirá al desprestigio del cantante. Por otro lado, Más Madrid ha solicitado la retirada de los honores concedidos a Iglesias, petición rechazada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Las acusaciones contra el cantante incluyen agresiones sexuales a dos extrabajadoras en sus mansiones del Caribe en 2021.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido rápida (más que el propio Julio Iglesias que aún no se ha pronunciado) para emitir su opinión sobre las acusaciones de abusos sexuales y laborales contra el artista en República Dominicana y en Bahamas.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", reza el mensaje que ha publicado Ayuso en sus redes.

Más Madrid quiere que se retiren todos los honores concedidos a Julio Iglesias en la Comunidad de Madrid. Así lo han trasladado Manuela Bergerot y Rita Maestre, portavoces de la formación en la Asamblea regional y en el Ayuntamiento de Madrid, que han pedido a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez Almeida que el cantante deje de tener la Medalla de Oro de la Comunidad y la condición de hijo predilecto de la ciudad.

El alcalde de Madrid se ha mostrado contundente ante los micrófonos de laSexta negando que se vaya a retirar cualquier honor a Julio Iglesias. "Por supuesto que no le voy a retirar esa distinción (hijo predilecto de Madrid) a Julio Iglesias", ha sentenciado.

El cantante, acusado de agresiones sexuales

La petición de Más Madrid llega después de la denuncia de dos extrabajadoras al citado medio, que aseguran haber sufrido agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias cuando trabajaban en las mansiones del cantante en el Caribe en régimen interno. Según recoge una investigación de 'elDiario.es', en colaboración con Univision Noticias, las mujeres cuentan el ambiente de control, acoso y terror que imperaban en estas mansiones por parte del cantante.

Una de las empleadas cuenta que fue presionada para mantener encuentros sexuales con Iglesias y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Ambas detallan que eran víctimas de tocamientos durante su jornada laboral, además de insultos y humillaciones, hechos que tuvieron lugar en 2021, cuando el artista tenía 77 años.

