Ayuso se burla de la debacle del PSOE en Extremadura: "Sánchez se ha convertido en un perdedor profesional, es un 'loser'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "perdedor profesional" tras los resultados de las elecciones en Extremadura, donde la derecha ha obtenido un 60% de los votos. Ayuso celebró el éxito del PP, destacando que María Guardiola logró un escaño más y Vox sumó seis escaños adicionales. El PSOE, por su parte, sufrió una derrota significativa, perdiendo diez escaños y obteniendo solo el 25,78% de los votos. Ayuso subrayó que el PP es capaz de ofrecer prosperidad y unidad, posicionándose como alternativa en un momento crítico para la democracia española.

El PSOE se ha presentado como el gran derrotado de estas elecciones, perdiendo hasta diez escaños y logrando tan solo un 25,78% de los votos. Unos números que sumados a los de Unidas por Extremadura tampoco ofrecen una mayoría de izquierdas en la cámara extremeña (25 escaños), pues si bien logra tres escaños más que en las pasadas elecciones, su 10,24% de apoyos no son suficientes.

Unos resultados que ha celebrado Ayuso. "El PP ha arrasado a la izquierda en Extremadura. Es un gran éxito", ha asegurado. "Pedro Sánchez se ha convertido en un perdedor de elecciones profesional. Las pierde todas. Como decimos en Madrid, es un 'loser', vamos", ha indicado la presidenta madrileña. Así, ha añadido que el jefe del Ejecutivo "también es una rémora para España y para su partido".

Además, Ayuso ha querido recordar que "siendo el PP el que nuevamente ha vuelto a ganar las elecciones de manera holgada, es el partido que es capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y el resto de los españoles". De esta manera, Ayuso ha insistido en que el PP "es una alternativa y es la situación al peor momento institucional y político que recordamos en esta democracia desde el 78".

