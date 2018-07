El Ayuntamiento de Barcelona paraliza el derribo del centro de Can Vies

El Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que, pese a que el colectivo de Can Vies ha rechazado sus propuestas para acercar posiciones, ha detenido el derribo del centro desalojado para mostrar su "voluntad de diálogo", mientras ha anunciado que rotegerá el perímetro de la casa "para evitar riesgos a las personas".

El anuncio de poner este perímetro de seguridad en el inmueble, situado en la calle Jocs Florals del barrio de Sants de Barcelona, se produce después de que el colectivo de Can Vies haya hecho un llamamiento público a participar en la reconstrucción del inmueble, que se encuentra parcialmente derruido.

El colectivo de Can Vies ha anunciado que dependerá de la actitud que adopte el Ayuntamiento y la policía para dejarles reconstruir el centro que el conflicto se acabe o se acentúe, aunque han enmarcado el problema "más allá del tema de Can Vies".



En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona ha reiterado su "voluntad de negociar con los colectivos de Can Vies para encontrar una solución a la situación que vive el barrio de Sants en los últimos días".



A pesar de la posición anunciada por Can Vies, el Ayuntamiento ha asegurado que "mantiene la apuesta por encontrar una solución acordada y satisfactoria para todas las partes", y ha agradecido la mediación realizada por el Centro Social de Sants y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).