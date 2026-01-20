La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y mantiene su imputación

Imagen de archivo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.

Los detalles El tribunal avala la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir mediante una providencia un centenar de correos al exvicerrector de la Universidad Complutense y de transformar de testigo en investigada la condición procesal de Álvarez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Cristina Álvarez Rodríguez, asistente de Begoña Gómez, confirmando su imputación en la causa. El tribunal concluyó que no hubo vulneración de derechos en la incorporación de correos electrónicos al procedimiento, ya que estos fueron aportados voluntariamente por el vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. La Sala también avaló que el requerimiento se hiciera mediante providencia, al no considerar que restringiera derechos fundamentales. Aunque la Fiscalía expresó dudas sobre la motivación inicial, la Audiencia mantuvo la resolución, permitiendo que la instrucción continúe.

La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Cristina Álvarez Rodríguez, asistente de Begoña Gómez, y ha confirmado la resolución del juez instructor, por lo que la investigada seguirá imputada en la causa.

El tribunal descarta que se haya producido una vulneración del derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, al entender que los correos electrónicos que se incorporaron al procedimiento proceden de un tercero, el vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, que se ofreció voluntariamente a aportarlos durante su declaración judicial.

Descarta la vulneración de derechos esgrimida por Álvarez

La Sala avala además que el requerimiento se realizara mediante providencia y no mediante auto motivado, al considerar que no se trataba de una medida restrictiva de derechos fundamentales, sino de una actuación de ordenación del procedimiento para recabar documentación ya ofrecida al juzgado.

En su resolución, la Audiencia recuerda que la fase de instrucción es un procedimiento "vivo" y provisional, orientado a la búsqueda de indicios, y que el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales solo se aplica a decisiones firmes, no a las adoptadas durante la investigación. Por ello, considera legítimo que el juez instructor pueda variar su criterio a medida que avanza la causa.

Aunque la Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso y expresó reparos sobre la motivación de la resolución inicial, la Audiencia concluye que esos argumentos no justifican la anulación de la providencia impugnada.

El auto, que es firme y contra el que no cabe recurso, consolida la condición de investigada de Cristina Álvarez y permite que la instrucción continúe con la incorporación de los correos electrónicos solicitados.

