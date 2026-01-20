Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Causa contra Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid rechaza el recurso de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, y mantiene su imputación

Los detalles El tribunal avala la decisión del juez Juan Carlos Peinado de pedir mediante una providencia un centenar de correos al exvicerrector de la Universidad Complutense y de transformar de testigo en investigada la condición procesal de Álvarez.

Imagen de archivo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.Imagen de archivo de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez.Agencia EFE
La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso presentado por Cristina Álvarez Rodríguez, asistente de Begoña Gómez, y ha confirmado la resolución del juez instructor, por lo que la investigada seguirá imputada en la causa.

El tribunal descarta que se haya producido una vulneración del derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, al entender que los correos electrónicos que se incorporaron al procedimiento proceden de un tercero, el vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio, que se ofreció voluntariamente a aportarlos durante su declaración judicial.

Descarta la vulneración de derechos esgrimida por Álvarez

La Sala avala además que el requerimiento se realizara mediante providencia y no mediante auto motivado, al considerar que no se trataba de una medida restrictiva de derechos fundamentales, sino de una actuación de ordenación del procedimiento para recabar documentación ya ofrecida al juzgado.

En su resolución, la Audiencia recuerda que la fase de instrucción es un procedimiento "vivo" y provisional, orientado a la búsqueda de indicios, y que el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales solo se aplica a decisiones firmes, no a las adoptadas durante la investigación. Por ello, considera legítimo que el juez instructor pueda variar su criterio a medida que avanza la causa.

Aunque la Fiscalía se adhirió parcialmente al recurso y expresó reparos sobre la motivación de la resolución inicial, la Audiencia concluye que esos argumentos no justifican la anulación de la providencia impugnada.

El auto, que es firme y contra el que no cabe recurso, consolida la condición de investigada de Cristina Álvarez y permite que la instrucción continúe con la incorporación de los correos electrónicos solicitados.

