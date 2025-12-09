Víctimas de la DANA piden a la jueza de Catarroja que Feijóo declare como testigo para saber de qué le informó Mazón

Los detalles Consideran relevante su testimonio, ya que el líder del PP afirmó que Mazón le estuvo informando "en tiempo real" de la situación y que era "muy compleja".

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha solicitado al juzgado que investiga la gestión de la DANA que cite como testigo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. La asociación señala que Feijóo afirmó haber sido informado "en tiempo real" por el entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, sobre la situación antes de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que causaron 230 muertos. Además, pide a RTVE el vídeo de la declaración de Feijóo para el procedimiento judicial. Se busca esclarecer qué información recibió Feijóo y cuándo, ya que el listado telefónico no refleja llamadas previas significativas entre Mazón y Feijóo antes de las inundaciones. Aunque Mazón está aforado, la investigación puede incluir sus acciones.

La Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O ha solicitado al juzgado que instruye la causa penal por la gestión de la DANA que se cite como testigo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien indicó que el entonces president de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón le venía informando "en tiempo real" de la situación.

Según la asociación, Feijóo hizo esta afirmación con ocasión de su visita al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 31 de octubre de 2024.

La asociación pide asimismo que se requiera a RTVE el vídeo alojado en el canal de YouTube de RTVE Noticias relativo a esa declaración efectuada por Feijóo, para su incorporación al procedimiento judicial, y que la corporación certifique si esa grabación se realizó el 31 de octubre.

Sobre la citación como testigo de Feijóo, la entidad señala que pueda ser citado en la sede del PP en Madrid, según el escrito dirigido al juzgado de Catarroja (Valencia), al que ha tenido acceso laSexta.

En esa grabación, Feijóo dijo que Mazón le venía informando "en tiempo real" de la situación, que era "muy compleja" y que le informaba en esos términos desde el lunes 28 de octubre, un día antes de las inundaciones que causaron 230 muertos en la provincia de Valencia, siempre según la asociación.

Apunta que han sido llamados al procedimiento varios testigos que, en mayor o menor medida, tuvieron contacto con el expresident Mazón el 29 de octubre, bien de manera personal o telefónica. En el caso del presidente del PP su declaración dará testimonio del contenido de esa información "en tiempo real" que le transmitía Mazón, así como el origen o la fuente de conocimiento de esa información.

Tiene interés determinar qué información le fue transmitida a Feijóo -a qué correspondía esa situación "muy compleja"- y cuándo le fue comunicada -concretar en el tiempo la referencia a la transmisión "en tiempo real"- , dado que dijo que se le venía remitiendo esa información desde el lunes anterior a la catástrofe, "detalle que -según el escrito de la asociación de víctimas- no consta indicado en el parco listado de llamadas telefónicas remitidas en relación a Mazón".

"Si ya desde el lunes 28 de octubre de 2024, se venía informando a Feijóo de la situación 'muy compleja' que estaba acaeciendo, se infiere la existencia de conocimiento de dicha situación desde dicho hito temporal", indica. También considera que convendría conocer el mecanismo de comunicación por el que se transmitió esa información.

Cabe recordar que, según el listado telefónico aportado por la Generalitat, el president valenciano no llamó a Feijóo hasta las 21:27 horas del 29 de octubre. Tuvo una segunda llamada con él a las 21:31 horas.

Aunque en este momento procesal, la conducta del expresident Mazón queda fuera del ámbito subjetivo de la investigación, por estar aforado, la asociación recuerda que "no obsta" para que deban practicarse esas diligencias, ya que la Audiencia autorizó a la jueza de Catarroja a investigar todo hecho por Mazón, por acción o por omisión.

